Paris Masters: Jack Sock, castigatorul competitiei - Americanul si-a asigurat prezenta la Turneul Campionilor

Dupa performanta de la Paris, Jack Sock va urca pana pe locul 9 in clasamentul ATP, in timp ce Krajinovic, jucator venit din calificari, va face un salt de 44 de pozitii si va ocupa, incepand de luni, locul 33 in ierarhia mondiala.Jack Sock si-a trecut in palmares al patrulea trofeu al carierei si al treilea din acest an, dupa cele de la Delray Beach si Auckland. Titlul de la Paris este cel mai important din vitrina lui Jack Sock.Filip Krajinovic s-a aflat la prima finala ATP din cariera, dupa ce a reusit sa invinga jucatori precum Sam Querrey si John Isner.Sock este primul jucator din SUA care a reusit sa cucereasca trofeul la Paris-Bercy, dupa Andre Agassi, invingator in anul 1999.Sock avea nevoie de victorie in finala de la Paris pentru a-l depasi pe Pablo Carreno Busta in clasamentul pentru calificarea la competitia care reuneste cei mai in forma opt jucatori ai sezonului. Va fi prima prezenta din cariera la Turneul Campionilor pentru jucatorul american.Ceilalti 7 jucatori calificati la Turneul Campionilor de la Londra sunt: Rafael Nadal, Rojer Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Marin Cilic, Grigor Dimitrov si David Goffin.Pe tabloul de dublu al competitiei de la Londra este calificata si perechea romano-olandeza Horia Tecau/ Jean Julien Rojer.Asi: 5-9Duble greseli: 5-3Puncte castigate cu primul serviciu: 60% (43/72) - 79% (31/39)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 39% (13/33) - 61% (20/33)Puncte de break castigate: 75% (3/4) - 75% (6/8)Total puncte castigate: 44% (77/177) - 56% (100/177)Durata meci: 1h 59 min.