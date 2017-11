WTA Elite Trophy: Julia Goerges, invingatoare la Zhuhai

.@JuliaGoerges downs Vandeweghe, 7-5, 6-1!



Partida a durat o ora si 22 minute. Jucatoarea din Germania nu a pierdut niciun set in cele patru partide disputate la Zhuhai.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre cele doua jucatoare a devenit 3-2 in favoarea Juliei Goerges.Gratie acestei victorii, Goerges va face un salt de patru locuri in clasamentul WTA, urmand sa se claseze pe locul 14, incepand de luni. Vandeweghe va urca pe locul 10 WTA.In varsta de 28 de ani, Goerges mai are in palmares trei trofee (2017 - Moscova; 2011 - Stuttgart; 2010 - Bad Gastein), in timp ce Vandeweghe (25 de ani) a cucerit doua titluri de-a lungul timpului, ambele la 's-Hertogenbosch (in 2014 si 2016).WTA Elite Trophy a reunit la start cele mai bune 12 jucatoare din clasamentul WTA care nu au ajuns la Turneul Campioanelor de la Singapore. Competitia de la Zhuhai (China) a fost dotata cu premii totale in valoare de 2,2 milioane de dolari.2015: Venus Williams2016: Petra Kvitova2017: Julia Goerges