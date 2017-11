VIDEO Paris Masters: Filip Krajinovic va juca prima finala ATP din cariera - Victorie in trei seturi cu John Isner

In urma victoriei, Krajinovic l-a scos pe Isner din cursa pentru ultimul loc care asigura prezenta la Turneul Campionilor de la Londra (12-19 noiembrie).Isner avea nevoie sa castige titlul la Paris pentru a-si asigura biletele pentru competitia de la Londra, dupa ce in sferturi il invinsese pe Juan Martin Del Potro si ii refuzase acestuia accesul la Turneul Campionilor.Doar Jack Sock (semifinalist la Paris) il mai poate depasi pe Pablo Carreno Busta in clasamentul pentru calificarea la competitia care reuneste cei mai in forma opt jucatori ai sezonului. Sock trebuie sa treaca in semifinale de Julien Benneteau (83 ATP) si sa il invinga pe Filip Krajinovic in finala.In sferturile turneului de la Paris, Filip Krajinovic a profitat de retragerea din competitie a principalului favorit, spaniolul Rafael Nadal (1 ATP), confruntat cu probleme la genunchiul drept.In marea finala, Krajinovic il va infrunta pe invingatorul partidei dintre francezul Julien Benneteau (83 ATP) si americanul Jack Sock (22 ATP), cap de serie numarul 16.