WTA Elite Trophy: Julia Goerges si CoCo Vandeweghe, finalistele competitiei din China

Julia Goerges a eliminat-o din competitie pe letona Anastasija Sevastova (15 WTA), scor 6-3, 6-3, dupa o partida care a durat o ora si 12 minute.In a doua semifinala, CoCo Vandeweghe si-a respectat statutul de favorita si a invins-o pe australianca Ashleigh Barty (20 WTA), scor 6-3, 6-3, dupa o ora si patru minute de joc.Julia Goerges si CoCo Vandeweghe s-au mai intalnit de patru ori pana acum, scorul fiind 2-2.In varsta de 28 de ani, Goerges are in palmares trei trofee (2017 - Moscova; 2011 - Stuttgart; 2010 - Bad Gastein), in timp ce Vandeweghe (25 de ani) a cucerit doua titluri, ambele la 's-Hertogenbosch (in 2014 si 2016).WTA Elite Trophy a reunit la start cele mai bune 12 jucatoare din clasamentul WTA care nu au ajuns la Turneul Campioanelor de la Singapore. Competitia de la Zhuhai (China) este dotata cu premii totale in valoare de 2,2 milioane de dolari.