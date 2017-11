Chris Evert: "As fi socata daca Simona Halep nu va castiga un Grand Slam anul viitor"

"Cred ca anul viitor o vom vedea pe Vika Azarenka la capacitate maxima, iar Maria Sharapova pare ca isi va imbunatati si ea jocul. Daca va ramane sanatoasa, Sharapova va fi o forta de luat in seama. Petra Kvitova s-a intors, Serena va reveni si ea. Apoi urmeaza jucatoarele aflate pe val: Garbine Muguruza, care are tot potentialul din lume, si Simona Halep. As fi socata daca Halep nu castiga un Grand Slam in 2018! A avut un an foarte bun. Ar fi trebuit sa castige Roland Garros, ar fi trebuit sa castige Wimbledon-ul (ar fi putut sa le invinga pe Johanna Konta si Venus Williams) si ar fi putut sa castige US Open. Doar ca a pierdut meciurile mari. Cred ca sezonul viitor va fi unul de pus in rama pentru tenisul feminin!",Halep a disputat doua finale de Grand Slam (ambele au fost pierdute la Roland Garros). In 2014 a fost invinsa de Maria Sharapova, iar in 2017 de Jelena Ostapenko.In acest an, romanca a fost la un pas sa cucereasca primul turneu de Grand Slam din cariera, insa a fost invinsa de Ostapenko in finala de la Roland Garros, scor 4-6, 6-4, 6-3, dupa ce a condus cu 6-4, 3-0.Inaintea finalei de la Roland Garros din acest an, Chris Evert era convinsa ca Halep va reusi sa o invinga pe Ostanpenko: "Nu joaca impotriva Serenei sau impotriva unei sportive care a invins-o. Nu va pierde acest titlu", spunea atunci fosta campioana americana.In 2017, Halep a castigat turneul de la Madrid (Premier Mandatory) si a mai disputat alte patru finale: Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam) si Roma (Premier 5).Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, fiind abia a 13-a jucatoare care termina un sezon in calitate de lider mondial. Halep a ajuns in premiera lider mondial pe 9 octombrie, gratie succesului din semifinalele turneului de la Beijing in fata letonei Jelenei Ostapenko.