Rafael Nadal si-a cerut iertare dupa retragerea de la Paris: "Este de o modestie fantastica. Mi-a zis «Imi pare rau», ca un copil care a facut o prostie"

"Cu cateva zile inainte de turneu, agentul sau, Carlos Costa, m-a sunat ca sa imi spuna: abia revine (dupa absenta de la turneul de la Basel), dar va fi prezent la Paris, poti sa contezi pe noi. Am rasuflat usurat atunci. Joi, problemele la genunchi au revenit. Doctorul Montalvan l-a vazut ieri seara si in aceasta dimineata. Daca exista un baiat care isi respect angajamentele, el este acela. Si este de o modestie fantastica. Si-a cerut iertare de cel putin zece ori. Mi-a zis «Imi pare rau, imi pare rau», ca un copil care a facut o prostie", a spus Forget, potrivit presei franceze, citata de News.ro.Guy Forget a precizat ca ii pare rau ca Nadal are probleme la genunchi si ca ii multumeste spaniolului pentru participare. "Eu i-am raspuns ca mie imi pare rau pentru el. Ii multumesc, avand in vedere toate absentele cu care ne-am confruntat, ii multumesc ca s-a tinut de cuvant si a venit. A venit desi avea posibilitatea sa lipseasca pentru a se pregati mai bine pentru Turneul Campionilor. Iar acum cred ca este destul de sceptic in privinta sanselor sale de participare", a adaugat Forget.Calificat in sferturile Masters-ului de la Paris, Rafael Nadal a anuntat, vineri, ca s-a retras din competitie, din cauza unei accidentari la genunchiul drept.Nadal (care nu a castigat niciodata competitia de la Paris) urma sa il intalneasca in sferturi pe Filip Krajinovic. Ibericul nu a precizat daca va putea sa joace saptamana viitoare la Turneul Campionilor (12-19 noiembrie 2017).Masters-ul de la Paris se disputa in perioada 30 octombrie - 5 noiembrie, pe hard indoor. Ultimul castigator este Andy Murray (2016), iar competitia are premii totale in valoare de €4.273.775.