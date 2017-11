Paris Masters: Rafael Nadal s-a retras din competitie, din cauza unei accidentari la genunchi

€

Nadal a facut anuntul in cadrul unei conferinte de presa. In timpul meciului cu Pablo Cuevas din optimi (castigat in trei seturi, scor 6-3, 6-7(5), 6-3), Rafa a jucat cu un bandaj sub genunchiul piciorului drept."Nu este vorba nici macar de Londra (n.r. prezenta la Turneul Campionilor), este vorba de cum vor sta lucrurile pe termen lung", a precizat Rafael Nadal jurnalistilor.Nadal (care nu a castigat niciodata competitia de la Paris) urma sa il intalneasca in sferturi pe Filip Krajinovic.Masters-ul de la Paris se disputa in perioada 30 octombrie - 5 noiembrie, pe hard indoor. Ultimul castigator este Andy Murray (2016), iar competitia are premii totale in valoare de4.273.775.