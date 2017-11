​WTA Elite Trophy: Julia Goerges, in semifinalele competitiei

Julia Goerges (Germania) s-a calificat, vineri, in semifinalele WTA Elite Trophy, dupa ce a invins-o, scor 6-2, 7-6(4), pe Kristina Mladenovic (cap de serie numarul unu).Aflata pe locul 18 in clasamentul WTA, Julia a castigat o disputa care a durat o ora si 36 de minute. Goerges a castigat Grupa Azalea, calificandu-se astfel in semifinale.Au ramas in competitie: Julia Goerges, CoCo Vandeweghe (Grupa Bougainvillea), Anastasija Sevastova (Grupa Camelia) si Ashleigh Barty (Grupa Trandafir).WTA Elite Trophy a reunit la start cele mai bune 12 jucatoare din clasamentul WTA care nu au ajuns la Turneul Campioanelor de la Singapore. Competitia de la Zhuhai (China) este dotata cu premii totale in valoare de 2,2 milioane de dolari.