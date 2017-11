Novak Djokovic paraseste Top 10 ATP dupa 10 ani in urma victoriei lui Del Potro in fata lui Robin Haase

Win by @delPotroJuan today means Novak Djokovic will fall out of Emirates #ATP Rankings Top 10 for 1st time in 10+ years (March 12-18, 2007) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 2, 2017

Fost numar 1 mondial, Djokovic nu a mai jucat din iulie, din cauza unei accidentari la cot. El va reveni in circuit in ianuarie, insa in decembrie va participa la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi.Argentinianul Juan Martin Del Potro l-a invins in optimi la Rolex Paris Masters pe olandezul Robin Haase, scor 7-5, 6-4.