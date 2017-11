Clasamentul castigurilor din WTA: Simona Halep a urcat pe locul 15 in ierarhia all-time a jucatoarelor​

Clasamentul castigurilor din toate timpurile este condus de surorile Williams, Serena, cu 84.463.131 de dolari, si Venus, cu 39.900.489 de dolari. Pe locul al treilea se afla rusoaica Maria Sarapova, cu 37.029.476 de dolari.Inaintea Simonei Halep mai figureaza sportiva din Belarus Victoria Azarenka, pe locul 4, cu 28.431.189 de dolari, poloneza Agnieszka Radwanska, locul 5, cu 27.199.285 de dolari, daneza Caroline Wozniacki, locul 6, cu 26.834.694 de dolari, elvetianca Martina Hingis, pe locul 7, cu 24.749.074 de dolari, belgiana Kim Clijsters, pe locul 8, cu 24.442.340 de dolari, rusoaica Svetlana Kuznetova, locul 9, cu 24.200.700 de dolari, sportiva ceha Petra Kvitova, locul 10, cu 24.040.818, americanca Lindsay Davenport, locul 11, cu 22.166.338 de dolari, germana Steffi Graf, pe locul 12, cu 21.895.277 de dolari, americanca Martina Navratilova, locul 13, cu 21.626.089 de dolari si belgiana Justine Henin, locul 14, cu 20.863.335 de dolari.Aceste sume sunt brute, iar clasamentul intocmit de WTA nu tine cont de devalorizarea monedei americane si nici de faptul ca, in trecut, premiile erau mai mici.Simona Halep este a patra saptamana pe locul I WTA. Ea a urcat in premiera pe aceasta pozitie la 9 octombrie, dupa finala jucata la China Open. Ea se va mentine pe locul I cel putin pana la finalul anului.In total, Simona Halep a jucat in circuitul profesionist 62 de meciuri in acest an (fara Fed Cup), inregistrand 45 de victorii si pierzand 17. Ea a castigat in 2017 un turneu, la Madrid, si a mai fost finalista de patru ori, la Roma, Roland Garros, Cincinnati si Beijing.