Florin Segarceanu, noul capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei

El va face echipa cu Alina Tecsor-Cercel, care ramane, in continuare, antrenorul jucatoarelor romane.Segarceanu il inlocuieste pe Ilie Nastase, suspendat de ITF in urma incidentelor de la intalnirea Romania - Marea Britanie, de la Mamaia, din luna aprilie.In varsta de 56 de ani, Florin Segarceanu a ocupat locul 73 ATP la simplu, in 1983, si locul 49 la dublu, in 1984.Urmatorul meci al Romaniei in Cupa Federatiei va avea loc anul viitor, in perioada 10-11 februarie, pe teren propriu, impotriva Canadei, in primul tur al Grupei Mondiale II.