Paris Masters: Rafael Nadal (victorios cu Hyeon Chung) va incheia anul pe primul loc al clasamentului ATP

For the 4th time in his career, @RafaelNadal reigns as Year-End No. 1 in the @emirates ATP Rankings. \uD83D\uDC51 https://t.co/LUyV8b9xrA pic.twitter.com/VZsb0JszAX — ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 1, 2017

Rafa a castigat cu ceva dificultate meciul cu rapidul Hyeon, scor 7-5, 6-3, dupa o ora si 49 de minute.Jucatorul din Coreea de Sud s-a deplasat foarte bine, a pus constant presiune la retur, a deschis bine unghiurile cu forehand-ul si l-a obligat pe Nadal sa alerge mult pentru o victorie muncita.Succesul ii asigura lui Nadal locul intai in lume la finalul lui 2017 (in conditiile in care Federer a declarat forfait la turneul parizian). Este a para oara cand Rafa incheie anul pe locul unu in lume: 2008, 2010, 2013 si 2017.La acest capitol, ibericul l-a egalat pe Novak Djokovic. Roger Federer a incheiat sezonul de cinci ori pe cea mai inalta treapta a podiumului, in timp ce ierarhia este dominata de Pete Sampras (n.r. in sase randuri)."Am avut un an minunat, acum un an nu visam sa mai ajung vreodata numarul unu la finalul sezonului. Sunt fericit, insa anul nu s-a incheiat, caut sa joc cat mai bine. Ma aflu la Paris, orasul cel mai importanta pentru cariera mea. Cel mai important moment al anului pentru mine a fost sa castig titlul cu numarul zece la Roland Garros, din sezonul pe zgura. Sunt fericit ca mi-am asigurat locul unu in lume chiar aici, la Paris" -Rafael Nadal nu a castigat turneul de la Paris, disputand de-a lungul carierei o singura finala a competitiei indoor din capitala Frantei (2007 - invins de David Nalbandian: 6-4, 6-0). Trei Masters-uri ii lipsesc lui Rafa din palmares: Paris, Miami (unde a disputat cinci finale) si Shanghai (doua finale).Rafael Nadal, 31 de ani, este cel mai in varsta jucator care incheie anul pe primul loc in clasamentul ATP.1-Rafa Nadal - Chung Hyeon 7-5 6-3Pablo Cuevas - 15-Albert Ramos 6-7(5) 7-6(1) 6-217-Lucas Pouille - Feliciano Lopez 6-3 6-49-John Isner - Diego Schwartzman 7-6(2) 6-7(11) 6-3Robin Haase - 4-Alexander Zverev 3-6 6-2 6-2.Masters-ul de la Paris se disputa in perioada 30 octombrie - 5 noiembrie, pe hard indoor. Ultimul castigator este Andy Murray (2016), iar competitia are premii totale in valoare de4.273.775.