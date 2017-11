​FedCup: Romania vs Canada se va juca pe 10 si 11 februarie 2018 la Cluj-Napoca

"Da, s-au purtat discutii la acest nivel pentru organizarea intalnirii cu Canada la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Avem confirmarea din partea Primariei, iar acum trebuie stabilite ultimele detalii si nu ma refer doar la bilete. Este un termen limita, 14 noiembrie, pana la care noi trebuie sa trimitem catre ITF chestionarul oficial completat cu toate detaliile legate de organizare, inclusiv suprafata de joc",Intrebat daca a fost aleasa suprafata pe care se va juca, oficialul FRT a precizat ca aceasta decizie va fi luata "ca de fiecare data" impreuna cu echipa Romaniei.Romania a mai evoluat la Cluj-Napoca in aprilie 2016, in barajul pentru Grupa Mondiala, cu Germania, care s-a impus cu scorul general de 4-1. De atunci, Sala Polivalenta din Cluj-Napoca a fost marita la o capacitate de aproximativ 10.000 de locuri.Cele mai cunoscute jucatoare din echipa Canadei sunt Eugenie Bouchard, locul 81 WTA, Francoise Abanda, locul 122 WTA, si sportiva de origine romana Bianca Andreescu, locul 180 WTA.Romania, fara Simona Halep, a invins Canada in aprilie 2015, la Montreal, cu 3-2, in play-off-ul pentru Grupa Mondiala. Tricolorele au mai castigat in fata jucatoarelor din Canada in 1983, la Zurich, cu 3-0, in turul I al Grupei Mondiale.Romania a ramas in Grupa Mondiala II dupa ce a invins, in aprilie, la Mamaia, reprezentativa Marii Britanii, cu scorul de 3-2.Partidele din Grupa Mondiala II vor avea loc la 10 si 11 februarie 2018. Invingatoarele si invinsele din aceste partide vor evolua in barajul de promovare, respectiv de mentinere, la 21 si 22 aprilie 2018.