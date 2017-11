Patrick Mouratoglou, Simona Halep si primul loc in lume: "Nimeni nu ar trebui sa fie locul 1 fara sa castige un Grand Slam. E irelevant"

"Am inceput sa lucrez cu Serena in 2012 (n.r. a devenit antrenorul ei), dupa Roland Garros. A castigat atunci Wimbledon-ul, US Open-ul, medalia de aur la Jocurile Olimpice si Turneul Campioanelor. La finalul anului, a incheiat pe locul 3. Nimeni nu ar trebui sa fie locul 1 fara sa castige un turneu de Grand Slam. Daca ajunge totusi acolo, e irelevant" -"Accentul trebuie pus pe Grand Slam-uri. Sa te descurci bine tot anul este de asemenea foarte important, dar uitati-va cat de putin joaca castigatoarele de GS. Sunt staruri si sunt totusi in dezavantaj. Ca sa simplific: ar trebui date mai multe puncte pentru Grand Slam-uri, lumea le vede categoric mult mai importante" -Nu de aceeasi parere este Martina Navratilova, sportiva care a cucerit de-a lungul unei cariere incredibile urmatoarele Grand Slam-uri: Wimbledon de trei ori (1981, 1983, 1985), Roland Garros de doua ori (1982, 1984), Wimbledon de noua ori (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990) si US Open de patru ori (1983, 1984, 1986, 1987). In total, 18 competitii majore..."Ca sa inchei anul pe locul 1, trebuie sa fii mai bun decat toti. Ca sa castigi un Gran Slam, trebuie sa fii mai bun decat alte sapte jucatoare. Poti prinde doua saptamani bune si poti castiga. Eu cred ca este mai greu sa fii numarul unu la finalul anului decat sa cuceresti un Grand Slam" -Simona Halep, alaturi de Jelena Jankovic (2008) si Caroline Wozniacki (2010 si 2011), face parte dintr-un grup al jucatoarelor care au incheiat anul pe prima pozitie in circuitul WTA fara sa castige un Grand Slam.