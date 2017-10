Cupa Davis: Romania vs Luxemburg, in turul I al Grupei a doua a Zonei Europa/ Africa

Luxemburg a promovat din esalonul al III-lea valoric in acest an, dupa ce a castigat o grupa cu San Marino, Albania si Liechtenstein si s-a impus in play-off in fata Macedoniei. Jucatorul cel mai bine clasat al viitoarei adversare a tricolorilor este veteranul Gilles Muller, 34 de ani, locul 26 ATP la simplu si 102 la dublu, insa acesta nu a participat la intalnirile din grupa a treia. Muller a jucat ultima data in Cupa Davis in 2015.La Sozopol, in Bulgaria, unde Luxemburgul a obtinut promovarea, echipa capitanului-nejucator Johny Goudenbour a fost reprezentata la simplu de doi jucatori fara clasament ATP in acest moment, Ugo Nastasi, 24 de ani, fost ocupant al locului 656 ATP, in 2015, si Christophe Tholl, 22 de ani, fost ocupant al locului 1.639 ATP, in 2016. Alex Knaff, locul 1.285 de dublu, a jucat un singur meci de simplu, el evoluand in partidele de dublu, partener de obicei cu Tom Diederich, de asemenea fara clasament ATP.Luxemburg are doar trei jucatori in ierarhia ATP la simplu si tot trei la dublu.Partidele din turul I vor avea loc in 3 si 4 februarie 2018. Pentru a reveni in Grupa I, Romania trebuie sa treaca trei tururi. Daca pierd cu Luxemburg, tricolorii vor juca un tur play-off pentru mentinere/retrogradare.Romania a retrogradat din Grupa I pentru prima oara dupa 1993 ca urmare a infrangerii din confruntarea cu Israel, scor 0-5. La Ramat Hasharon din echipa romana au lipsit cei mai buni jucatori, Marius Copil, Horia Tecau si Florin Mergea.Incepand de anul viitor, Federatia Internationala de Tenis (ITF) testeaza intalniri de doua zile in grupele zonale ale Cupei Davis, cu meciuri care sa se dispute dupa sistemul cel mai bun din trei seturi. Conform acestui proiect, in prima zi se vor juca doua partide de simplu si cea de dublu, iar in cea de-a doua zi ultimele doua meciuri de simplu, toate dupa sistemul cel mai bun din doua seturi.De asemenea, loturile echipelor au fost marite de la patru la cinci jucatori, pentru a oferi o flexibilitate mai mare in alegerea tenismenilor. Daca o echipa isi asigura victoria dupa patru meciuri, al cincilea nu se mai disputa, iar daca are avantaj de 3-0, se va juca doar un al patrulea meci, dupa sistemul cel mai bun din trei seturi.Romania - Luxemburg se va disputa dupa acest sistem nou.Maroc - Georgia;Slovenia - Polonia;Zimbabwe - Turcia;Egipt - Norvegia;Danemarca - Irlanda;Tunisia - Finlanda;Lituania - Estonia.