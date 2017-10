Roger Federer l-a depasit pe Novak Djokovic devenind jucatorul cu cele mai mari premii castigate din tenis

Pentru succesul de pe teren propriu, Federer a primit un cec in valoare de peste 450.000 de dolari, cu care si-a ridicat nivelul premiilor obtinute in cariera la 109.853.682 de dolari. Djokovic nu a mai jucat de la Wimbledon din cauza unei accidentari si a ramas la 109.805.403 dolari castigati din premii.Roger Federer va mai participa in acest an la Turneul Campionilor de la Londra si va deveni dupa aceasta competitie primul tenismen care depaseste 110 milioane de dolari din premii.Spaniolul Rafael Nadal, liderul ATP, a castigat pana in prezent 91.199.322 de dolari din tenis, fiind pe locul al treilea in "ierarhia banilor" obtinuti in cariera.In tenisul feminin, Simona Halep, locul I WTA, a depasit 20 de milioane de dolari premii dupa participarea la Turneul Campioanelor de la Singapore, unde a primit un cec de 304.000 de dolari pentru evolutiile din Grupa Rosie. Ea este pe locul 16 in clasamentul "all-time" al castigurilor jucatoarelor de tenis.