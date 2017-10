Cupa Davis: Israel - Romania 5-0/ Vasile Antonescu si Nicolae Frunza, invinsi in ultima zi a confruntarii de la Ramat Hasharon

In ultima partida de simplu, duminica, Edan Leshem (20 ani, 285 ATP) l-a invins pe Nicolae Frunza cu (20 ani neimpliniti, 600 ATP) cu 6-4, 6-7 (3), 6-2. Leshem s-a impus intr-o ora si 52 de minute, in care a avut 7 asi, dar a comis si 7 duble greseli.Tot duminica, Mor Bulis (21 ani, 590 ATP) s-a impus in fata lui Antonescu (27 ani, 651 ATP) cu 7-6 (4), 6-3, ambele partide disputandu-se dupa sistemul cel mai bun din trei seturi, avand in vedere lipsa mizei.Vineri, in primele meciuri de simplu, Dragos Dima (25 ani, 463 ATP) a fost invins de Edan Leshem cu 6-3, 5-7, 6-2, 3-6, 6-3, iar Dudi Sela (32 ani, 70 ATP) a dispus de Nicolae Frunza cu 6-3, 6-4, 6-4.Sambata, Dudi Sela (173 ATP la dublu) si Jonathan Erlich (40 ani, 80 ATP) au dispus de cuplul Vasile Antonescu (433 ATP)/Bogdan Borza (1.227 ATP) cu 6-3, 6-4, 7-6 (4).Capitanul nejucator al Romaniei, Andrei Pavel, nu a putut conta in acest meci pe cei mai buni jucatori ai sai, Marius Copil, Horia Tecau sau Florin Mergea. Copil ocupa locul 78 in clasamentul mondial de simplu, iar la dublu Tecau se afla pe pozitia a 11-a, iar Mergea pe locul 49.Romania castigase toate cele patru confruntari anterioare cu Israelul in Cupa Davis: 4-1 la Bucuresti in 1962 in primul tur al zonei Europa, 5-0 la Bucuresti in 1969 in sferturile zonei Europa, 5-0 la Tel Aviv in 1974, in sferturile zonei Europa, 5-0 la Sibiu in 2015, in primul tur al Grupei I a zonei Europa-Africa.Romania a retrogradat din Grupa I (al doilea esalon valoric mondial) dupa 24 de ani.