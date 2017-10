Roger Federer a castigat pentru a opta oara turneul ATP de la Basel - Victorie in trei seturi cu Juan Martin Del Potro

Roger Federer a avut nevoie de doua ore si 33 de minute pentru a-l invinge pe Juan Martin Del Potro, scorul intalnirilor directe fiind acum 18-6 in favoarea campionului elvetian.Cei doi jucatori s-au mai intalnit de doua ori in finala turneului de la Basel, in 2012 si 2013, invingator iesind de fiecare data Juan Martin Del Potro.In acest an, Federer si Del Potro s-au infruntat de patru ori, argentinianul triumfand o singura data: la US Open, scor 7-5, 3-6, 7-6 (10/8), 6-4. Roger s-a impus in optimile turneului de la Miami (scor 6-3, 6-4), in semifinale la Shanghai (scor 3-6, 6-3, 6-3) si in finala de la Basel.Roger Federer a castigat in acest an sapte trofee: la Australian Open, Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon, Shanghai si Basel. Federer a pierdut o singura finala in acest sezon, scor 3-6, 4-6 cu germanul Alexander Zverev, la turneul ATP Masters 1000 de la Montreal.De partea cealalta, Juan Martin Del Potro are in palmares 20 de titluri, unul fiind cucerit in 2017, la Stockholm. Argentinianul a mai disputat alte noua finale de-a lungul timpului.Roger Federer s-a mai impus la Basel in 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 si 2015.