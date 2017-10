VIDEO Turneul Campioanelor: Caroline Wozniacki, invingatoare la Singapore (6-4, 6-4 cu Venus Williams) - Americanca, aproape de o revenire de senzatie

Congrats, @CaroWozniacki!



Wozniacki (27 de ani) devine astfel una dintre putinele jucatoare din circuitul profesionist care isi trece in palmares acest trofeu fara sa fi castigat anterior vreun turneu de Grand Slam. Daneza a mai ajuns in finale Turneului Campioanelor in 2010, cand a fost invinsa de Kim Clijsters.Venus Williams (37 de ani), detinatoare a sapte turnnee de Grand Slam, a ratat ocazia de a se impune pentru a doua oara in cariera sa la Turneul Campioanelor, pe care l-a mai castigat in 2008.De remarcat ca Wozniacki pierduse toate cele sapte partide anterioare jucate in compania lui Venus Williams, ultima datand insa din 2015.Wozniacki si-a trecut in palmares al 27-lea trofeu din cariera si al doilea din acest an (dupa cel de la Tokyo).Venus Williams a mai disputat alte doua finale in 2017, la Australian Open (4-6, 4-6 cu Serena Williams) si la Wimbledon (5-7, 0-6 cu Garbine Muguruza). De-a lungul carierei, americanca a castigat 49 de trofee.Venus Williams, titluri de Grand Slam: Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007, 2008), US Open (2000, 2001)."M-am speriat putin cand am vazut ca Venus revine in forta, priveam cum zboara mingile pe langa mine... Dar mi-am spus o rugaciune la final si totul a iesit bine! Adversara mea e o mare campioana, iar victoria e cu atat mai dulce. Multumesc echipei mele si tuturor apropiatilor pentru sustinerea extraordinara",Asi: 4-4Duble greseli: 0-1Puncte castigate cu primul serviciu: 66% (23/35) - 55% (27/49)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 43% (9/21) - 30% (6/20)Lovituri castigatoare: 19-31Erori nefortate: 8-32Puncte de break castigate: 6/9 vs 4/6Total puncte castigate: 68-57Durata meci: 1h 29 min.2017, Turneul Campioanelor: 6-4, 6-4 pentru Caroline Wozniacki2015, Miami: 6-3, 7-6 pentru Venus Williams2015, Auckland: 2-6, 6-3, 6-3 pentru Venus Williams2014, Dubai: 6-3, 6-2 pentru Venus Williams2008, Miami: 6-3, 6-3 pentru Venus Williams2007, Bangkok: 6-2, 6-2 pentru Venus Williams2007, Tokyo: 6-3, 7-5 pentru Venus Williams2007, Memphis: 6-4, 6-4 pentru Venus WilliamsVenus Williamsvs Karolina Pliskova 2-6, 2-6Venus Williams vs Jelena Ostapenko 7-5, 6-7(3), 7-5Venus Williams vs Garbine Muguruza 7-5, 6-4Caroline Wozniacki vs Elina Svitolina 6-2, 6-0Caroline Wozniacki vs Simona Halep 6-0, 6-2Caroline Wozniacki vs Caroline Garcia 6-0, 3-6, 5-7Venus Williams vs Caroline Garcia 6-7(3), 6-2, 6-3Caroline Woziacki vs Karolina Pliskova 7-6(9), 6-3