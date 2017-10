Halep ii raspunde lui Roger Federer: "Sunt mandra ca a vorbit despre mine astfel. Este fantastic ca Roger a putut sa revina dupa operatia de la genunchi"

"Sunt mandra ca Roger Federer a vorbit despre mine astfel si ii multumesc pentru cuvintele frumoase. Toata lumea stie ca este unul dintre modelele mele", a spus Halep, dupa ce a primit trofeul de lider mondial, la finalul sezonului."Este incredibil, e o nebunie. Este fantastic ca Roger a putut sa revina dupa operatia de la genunchi. Reverul lui este incredibil. Pot invata de la el. El arata ca poti invata ceva la orice varsta, chiar daca ai fost perfect inainte. El ne-a aratat ca atunci cand crezi si muncesti din greu poti deveni chiar mai bun. Nu exista limita in opinia mea cand vine vorba despre Roger", a mai spus Halep despre Federer."Iubesc modul lui de a fi pe teren. Fiecare meci pe care il castiga e ca si cum ar fi primul si ultimul din viata lui, este impresionant. Modul in care nu renunta niciodata, in care se lupta pana la final, indiferent de scor... Am vazut multe meciuri ale sale si am apreciat efortul pe care il depune".Simona Halep a primit duminica, la Singapore, trofeul pentru performanta de a incheia anul pe prima pozitie in clasamentul WTA. Dintre cele 25 de jucatoare care au urcat pe primul loc de-a lungul timpului, Halep este a 13-a care termina un sezon in calitate de lider mondial.Simona Halep a ajuns in premiera lider mondial pe 9 octombrie, gratie succesului din semifinalele turneului de la Beijing in fata letonei Jelenei Ostapenko.In 2017, Halep a castigat turneul de la Madrid (Premier Mandatory) si a mai disputat alte patru finale: Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam) si Roma (Premier 5).Luni, la publicarea clasamentului WTA, Simona Halep va avea 40 de puncte avans fata de spaniola Garbine Muguruza si 445 de puncte fata de Karolina Pliakova (Cehia).