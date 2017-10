VIDEO Simona Halep a primit trofeul rezervat jucatoarei care incheie anul pe primul loc in lume

"Sunt incantata sa fiu aici. Este o onoare sa fiu a 13-a jucatoare care termina anul pe primul loc. Se pare ca este numarul meu norocos. Este o recompensa pentru ceea ce am facut in acest an. A fost un an dificil, mai ales la inceput, cand am fost accidentata. Am reusit sa revin. La French Open am fost dezamagita dupa acel meci, dar am reusit sa revin din nou. Am jucat din ce in ce mai bine si acum termin anul pe primul loc. Totul merge bine pentru mine cand vine vorba despre 13","Inca nu sunt logodita. Cred ca acum m-am logodit cu tenisul", a spus Halep in momentul primirii inelului."Pot sa folosesc doua cuvinte? Dificil si uimitor. Este un sentiment grozav sa termin anul pe primul loc. Cel mai bun moment de pe teren a fost atunci cand am castigat cu Ostapenko la Beijing. E mai special finalul sezonului, cand vad cat de putine jucatoare au terminat anul ca lider mondial.Nu simt acum niciun fel de presiune, pentru ca sezonul s-a terminat, dar imi imaginez ca va fi putin mai dificil anul viitor, pentru ca va trebui sa muncesc mai mult. Acum vreau sa ma relaxez si sa ma bucur mai mult de tenis, sa dau tot ce pot pe teren",Rezultatele de la Singapore au fost in favoarea Simonei, care termina anul pe prima treapta a podiumului. Dupa ce a parasit Turneul Campioanelor inca din faza grupelor, jucatoarea din Constanta a profitat de eliminarea Karolinei Pliskova in semifinale si va mai bifa cel putin 11 saptamani pe primul loc in clasamentul WTA.Simona Halep a ajuns in premiera lider mondial pe 9 octombrie, gratie succesului din semifinalele turneului de la Beijing in fata letonei Jelenei Ostapenko In 2017, Halep a castigat turneul de la Madrid (Premier Mandatory) si a mai disputat alte patru finale: Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam) si Roma (Premier 5).Luni, la publicarea clasamentului WTA, Simona Halep va avea 40 de puncte avans fata de spaniola Garbine Muguruza si 445 de puncte fata de Karolina Pliakova (Cehia).Simona Halep este jucatoarea cu cea mai lunga prezenta in Top 10 WTA (196 de saptamani), in care a patruns la 27 ianuarie 2014. In Top 5 WTA a intrat prima data in primavara anului 2014 si de atunci a iesit doar 8 saptamani dintre primele 5 jucatoare ale lumii.Simona este cel de-al doilea lider mondial din istoria tenisului romanesc la simplu, dupa Ilie Nastase, care a fost numarul 1 ATP 40 de saptamani, intre 23 august 1973 si 2 iunie 1974.1. Chris Evert (SUA) - 3 noiembrie 19752. Evonne Goolagong Cawley (Australia) - 26 aprilie 19763. Martina Navratilova (SUA) - 10 iulie 19784. Tracy Austin (SUA) - 7 aprilie 19805. Steffi Graf (Germania) - 17 august 19876. Monica Seles (Iugoslavia) - 11 martie 19917. Arantxa Sanchez Vicario (Spania) - 6 februarie 19958. Martina Hingis (Elvetia) - 31 martie 19979. Lindsay Davenport (SUA) - 12 octombrie 199810. Jennifer Capriati (SUA) - 15 octombrie 200111. Venus Williams (SUA) - 25 februarie 200212. Serena Williams (SUA) - 8 iulie 200213. Kim Clijsters (Belgia) - 11 august 200314. Justine Henin (Belgia) - 20 octombrie 200315. Amelie Mauresmo (Franta) - 13 septembrie 200416. Maria Sharapova (Rusia) - 22 august 200517. Ana Ivanovic (Serbia) - 9 iunie 200818. Jelena Jankovic (Serbia) - 11 august 200819. Dinara Safina (Rusia) - 20 aprilie 200920. Caroline Wozniacki (Danemarca) - 11 octombrie 201021. Victoria Azarenka (Belarus) - 30 iunie 201222. Angelique Kerber (Germania) - 12 septembrie 201623. Karolina Pliskova (Cehia) - 17 iulie 201724. Garbine Muguruza (Spania) - 11 septembrie 201725. Simona Halep (Romania) - 9 octombrie 20171. Steffi Graf 377 saptamani pe locul 1 WTA2. Martina Navratilova 3323. Serena Williams 3194. Chris Evert 605. Martina Hingis 2096. Monica Seles 1787. Justine Henin 1178. Lindsay Davenport 989. Caroline Wozniacki 6710. Victoria Azarenka 5111. Amelie Mauresmo 3912. Angelique Kerber 3413. Dinara Safina 2714. Tracy Austin 2115. Maria Sharapova 2116. Kim Clijsters 2017. Jelena Jankovic 1818. Jennifer Capriati 1719. Ana Ivanovic 1220. Arantxa Sanchez-Vicario 1221. Venus Williams 1122. Karolina Pliskova 823. Garbine Muguruza 424. Simona Halep 325. Goolagong Cawley 2Chris Evert (SUA): 1975, 1976, 1977, 1980, 1981Martina Navratilova (SUA): 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986Steffi Graf (Germania): 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995 (impreuna cu Monica Seles)Monica Seles (Iugoslavia-SUA): 1991, 1992, 1995 (impreuna cu Steffi Graf)Martina Hingis (Elvetia): 1997, 1999, 2000Lindsay Davenport (SUA): 1998, 2001, 2004, 2005Serena Williams (SUA): 2002, 2009, 2013, 2014, 2015Justine Henin (Belgia): 2003, 2006, 2007Jelena Jankovic (Serbia): 2008Caroline Wozniacki (Danemarca): 2010, 2011Victoria Azarenka (Belarus): 2012Angelique Kerber (Germania): 2016Simona Halep (Romania): 2017