Roger Federer, despre Simona Halep: "Merita sa fie numarul unu, trebuie respectata"

"Nimeni nu ii poate lua din merite Simonei Halep. A avut un vis de o viata pe care l-a implinit. Nu e vorba doar de Grand Slam-uri. Halep merita sa fie numarul unu mondial si trebuie respectata.Nu conteaza prea mult ca nu a castigat un Grand Slam. Munceste foarte mult, joaca foarte multe turnee si sunt fericit pentru ea",Eliminata din faza grupelor la Turneul Campioanelor de la Singapore, Simona va ramana pe prima pozitie in lume la finalul acestui an, loc pe care urcase in premiera pe 9 octombrie. Halep va mai ramane cateva saptamani in fruntea ierarhiei WTA, tinand cont de faptul ca urmeaza o perioada de pauza (va mai bifa cel putin 11 saptamani pe locul intai).In ceea ce-l priveste pe Roger Federer, acesta s-a calificat sambata in finala turneului de la Basel (de categorie "500"), dupa ce l-a invins, scor 6-1, 6-2, pe David Goffin. In ultimul act, Fedex il va intalni pe Juan Martin del Potro (6-4, 6-4 in semifinala cu Marin Cilic).