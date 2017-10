Turneul Campioanelor: Venus Williams (37 de ani), in finala la Singapore - Duel cu Wozniacki pentru castigarea trofeului

A doua semifinala a fost una cu un nivel ridicat al jocului, cu multe schimburi spectaculoase si cu lovituri de generic. Cele doua jucatoare s-au ridicat cu brio la nivelul unei semifinale de Turneul Campioanelor, spre bucuria publicului prezent in arena din Singapore.Cu toate ca a pierdut in tiebreak primul set (7-3), Venus (5 WTA) a avut puterea sa revina, sa dicteze ritmul in multe schimburi si sa duca meciul in decisiv (6-2).Experienta a ajutat-o pe Venus sa fie mintea mai limpede in momentele cu adevarat importante (6-3 in decisiv), in timp ce Caroline (8 WTA) ramane cu multumirea ca a bifat o semifinala la debutul in Turneul Campioanelor.Diferenta s-a facut la doar cateva puncte, partida in sine fiind dominata de echilibru.Va fi a treia finala din cariera pentru Venus Williams la Turneul Campioanelor, jucatoarea din SUA reusind sa cucereasca trofeul in 2008.Caroline Wozniacki vs Venus Wiliams se va disputa duminica, de la ora 13:30, urmand sa fie in direct pe Digisport 2.Interesant este faptul ca Venus si Caroline s-au intalnit de sapte ori in circuitul WTA, iar de fiecare data s-a impus sportiva din SUA (ultima confruntare directa a avut loc in 2015, la Miami).