Turneul Campioanelor: Greu de ucis, varianta daneza - Caroline Wozniacki, in finala de la Singapore/ Simona Halep ramane pe locul 1 in lume

Primul set al partidei dintre Pliskova si Wozniacki a respectat parca un scenariu de film american: doi se lupta, iar de fiecare data cand crezi ca a castigat unul, celalalt revine miraculos. Dupa un inceput "cuminte" in care fiecare si-a castigat serviciul cu armele din dotare: Karolina cu forta superioara, iar daneza gratie deplasarii mai bune, a urmat o serie interminabila de break-uri consecutive.La 5-4 in favoarea ei, Pliskova a avut sansa sa inchida setul pe propriul serviciu, insa daneza nu a fost de acord. Jucatoarea din Cehia a avut doua mingi de set, insa Wozniacki a dat senzatia ca nu stie cat e scorul si si-a vazut mai departe de "peretica".Inevitabil, setul s-a dus in tiebreak, acolo unde scenaristii americani parca si-au mai bagat inca o data coada: daneza se desprinde la 6-1, insa Karolina revine incredibil si trece in avantaj pe tabela, 7-6! Dupa mai multe mingi de set ratate de ambele parti, Wozniacki inchide setul la 11-9, dupa o ora si 22 de minute...Mansa a doua incepe tumultos, cu incapacitatea celor doua jucatoare de a-si castiga serviciul in patru randuri. Precum in reclamele la casele de pariuri, terenul lui Wozniacki pare mereu mai mic - alta explicatie parca nu ar putea sa existe pentru faptul ca ajunge sa "scoata" orice minge, din orice loc, spre exasperarea Karolinei...Busola lui Wozniacki da unele semne de "ratacire", iar Pliskova profita prompt: de la 3-1 pentru daneza se face 3-3. Caroline isi revine insa rapid, iar dupa ce isi castiga serviciul reuseste un break la zero (a scos din joben passing-uri minunate).5-3 si serviciul pentru Caro - daneza se afla la un singur game distanta de calificarea in finala Turneului Campioanelor. Wozniacki a profitat chiar de prima minge de meci, 6-3, si urmeaza sa joace a doua finala a competitiei din cariera (dupa cea din 2010).In a doua semifinala se vor duela Venus Williams (5 WTA) si Caroline Garcia (8 WTA).In ceea ce o priveste pe Simona, conjunctura a ajutat-o sa ramana pe prima pozitie in lume, loc pe care urcase in premiera pe 9 octombrie. Halep va mai ramane cateva saptamani in fruntea ierarhiei WTA, tinand cont de faptul ca urmeaza o perioada de pauza (va mai bifa cel putin 11 saptamani pe locul intai).