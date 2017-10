Eliminata de la Turneul Campioanelor, Simona Halep a facut referiri la colaborarea cu Darren Cahill - Australianul, pe lista lui Stanislas Wawrinka

"Urmeaza o vacanta si o perioada buna de odihna, pentru ca a fost un an maraton. Am jucat de la Stuttgart pana acum non-stop si nu m-am oprit deloc","Echipa mea va ramane la fel. Cu Darren cu siguranta. Insa cu Andrei va trebui sa vorbesc cand ajung acasa. Dar sper sa ramana in echipa, da" -Ajunsa in premiera pe locul intai in lume, Simona se va concentra, la fel ca si in ultimele sezoane, pe castigarea unui Grand Slam, marele sau obiectiv.Aflat in afara circuitului dupa ce a suferit o interventie chirurgicala, Stanislas Wawrinka s-a despartit recent de antrenorul Magnus Norman. Jurnalistii elvetieni de la 24 Heures au scris ca numarul 9 ATP ar fi interesat de o colaborare cu Darren Cahill.Pe lista scurta a lui Stan se afla Jonathan Wawrinka (fratele sau mai mare), Darren Cahill, Yannick Fattebert, Claudio Mezzadri sau Mikael Tillstrom.In varsta de 52 de ani, Cahill este antrenorul cu norma intreaga al Simonei Halep de la inceputul anului 2016.