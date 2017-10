Simona Halep, dupa eliminarea de la Turneul Campioanelor: "Nu voi lasa acest turneu sa strice tot ce am obtinut bun in jocul meu"

Simona Halep nu a stiut sa gestioneze presiunea imensa care se afla pe umerii ei la meciul cu Elina Svitolina, liderul mondial avand o interpretare sub asteptari in partida care ar fi putut sa o duca in semifinalele Turneului Campioanelor de la Singapore. Incordata in mare parte din meci si cu un singur prieten de nadejde (backhandul in lung de linie), Simona nu avea cum sa treaca de o adversara relaxata, pentru care meciul de vineri era doar unul de palmares.

"Terenul a fost 100% contra jocului meu. Am simtit ca nu pot termina punctele, mi-a fost greu sa gasesc ritmul si sa lovesc mingi castigatoare. Sentimentul meu e ca a fost un meci bun, ca am luptat pana la final" -"Am urmarit putin meciul lui Garcia cu Wozniacki, dar nu m-am gandit la asta, am vrut doar sa castig acest meci. I-am spus antrenorului meu inainte de meci ca nu-mi place acest sistem, sa stai in tensiune toata saptamana. Daca pierzi, ar trebui sa pleci acasa" -"La 7 minute dupa meci, in cabina, am zis ca a fost un an super. Am crezut ca voi termina pe 4, dar am aflat ca pot incheia pe primul loc. A fost obiectivul meu sa ajung pe locul intai. Chiar daca am avut acelasi rezultat ca anul trecut, cred ca mi-am imbunatatit mult jocul. Nu voi lasa acest turneu sa strice tot ce am obtinut bun in jocul meu" -"Cel mai jos punct a fost atins la inceputul anului, in primele 3-4 luni, iar, cel mai inalt a fost la Beijing, cand am devenit numarul 1. De la Stuttgart si pana acum, a fost ca un maraton. Simt ca s-a scurs toata energia din mine, simt ca am nevoie de odihna si sa celebrez acest an" -"Este un sentiment bun, pentru ca s-a terminat. A fost ca un maraton in ultimele luni. S-au intamplat multe lucruri, a fost si putina presiune.Cred ca am jucat mai bine decat in meciul cu Wozniacki. Acesta a fost si obiectivul meu. Bineinteles, am facut tot ce puteam pentru a castiga, dar nu s-a intamplat. Ea a jucat foarte bine si a meritat sa castige. Nu sunt suparata. Ok, nu-mi place ca am pierdut, dar a fost un an grozav si sunt fericita sa merg in vacanta acum",