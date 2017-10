Cupa Davis: Israel - Romania 1-0/ Dragos Dima, invins dupa un meci de cinci seturi

Meciul a durat trei ore si 26 de minute.In al doilea meci al zilei vor juca Dudi Sela, locul 70 ATP si Nicolae Frunza, locul 600 ATP.Sambata, de la ora 14.00 va avea loc partida de dublu Jonathan Erlich/Dudi Sela - Vasile Antonescu/Bogdan Borza.Ultimele meciuri de simpu se vor disputa duminica, de la ora 15.30, dupa urmatorul program: Dudi Sela - Dragos Craciun, apoi Edan Leshem - Nicolae Frunza.Intalnirea Israel - Romania Romania se disputa pe hard, in aer liber, la Ramat Hasharon. Invinsa va retrograda in Grupa a II-a a Zonei Europa/Africa, iar invingatoarea va ramane in Grupa I.