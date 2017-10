LIVE Text Simona Halep vs Elina Svitolina 3-6, 2-0

Inceput de game cu o dubla greseala (0-15). Pe un retur moale, Halep rateaza, se face 0-30.



2:0 Este totusi usor previzibil jocul Simonei: trimite scurt, la siguranta si fara prea mult topspin. Inca o data Halep isi "gaseste" prietenul de pana acum: fileul...(40-0). Reverul in lung de linie este singura lovitura la inaltime de pana acum (40-15). Elina rateaza complet o scurta: 40-30. Pe o minge de sub fileu, Halep inventeaza un rever incredibil: 40-40. Prima minge de break pentru Halep, care a revenit de la 0-40. Halep accelereaza perfect cu forehand-ul, iar break-ul apare. Este 2-0 pentru Simona in setul al doilea



1:0 Elina gaseste lungul de linie cu reverul (15-15). Halep trimite cu mai multa "adancime", iar Svitolina nu mai poate returna (30-15). Atac cu o dreapta inside-in de la fileu al Simonei: 40-15. Pare sa aiba ceva mai multa incredere in acest moment al partidei. Pentru prima data in acest meci, Halep conduce pe tabela de marcaj...



Presiunea mare si-a spus cuvantul: Simona a jucat doar in anumite momente la adevarata valoare. I-a tremurat mana, a comis destule erori nefortate si a stat un pic prea departe de baseline. Elina nu a facut un set fantastic, insa s-a vazut ca nu are nicio miza pentru ea acest meci...



3:6 Reverul in lung de linie o destabilizeaza pe Elina, iar apoi Halep inchide punctul cu un voleu drive (0-15). Elina revine cu ajutorul serviciului (15-15). Eroare cu dreapta a Elinei de pe centrul terenului: 15-30. Pe o minge usoara, Simona nu intra sub minge si trimite cu reverul in fileu: 30-30. Desi ajunge incredibil la un smash, Halep pierde pana la urma punctul: minge de set pentru Svitolina. Dubla greseala la minge de set, cadou pentru Simona... Revine insa Elina cu un serviciu la teu: a doua minge de set. Serviciul la exterior ii aduce punctul Elinei: 6-3, dupa 31 de minute. 10/9 vs 5/8 lovituri castigatoare/ erori nefortate in primul set pentru Halep respectiv Svitolina



Ultima sansa pentru Halep de a face break-ul in acest prim set...



3:5 Simona serveste cu mingi noi pentru a ramane in primul set. Departe de minge, Svitolina trimite in aut (15-0). Pe o minge joaca, Elina incearca un slice, insa il rateaza. Multe erori in acest moment al partidei (30-0). Simona bifeaza primul as al meciului (40-0). Game alb al Simonei, 5-3 pentru Svitolina



2:5 Simona incepe sa semene cu cea mai buna varianta a ei: a deschis bine unghiurile si a inchis punctul cu o dreapta inside-out (0-15). Din nou incordarea isi face aparitia: o dreapta aparent simpla se opreste in fileu: 30-15 pentru Elina. Din defensiva, Halep rateaza un slice: 40-15. Da! Intrata in teren, Halep trimite minunat cu un rever in cross scurt: ce lovitura! (40-30). Adusa la fileu de adversara, Simona este neinspirata la passing, trimite in lung de linie, iar Elina inchide cu un voleu punctul si game-ul. Se face 5-2 pentru jucatoarea din Ucraina...



Ar putea fi un moment bun pentru un break...Sa vedem ce va urma



2:4 Vine si un rever minunat in lung de linie - cel mai bun punct al Simonei pana in acest moment (15-0). Pe o schimbare de directie, Elina greseste (30-0). Se ajunge rapid la 40-0. Game alb, de moral pentru Halep. Tabela se modifica: 2-4



Presiunea pare sa o copleseasca pana acum pe Simona. De cealalta parte, Svitolina este practic la un antrenament din care poate castiga si bani si puncte in clasamentul WTA...



1:4 Mult prea multa incordare: 30-0 pentru Svitolina. Fara presiune, Elina trimite imparabil cu o dreapta inside-out: 40-0. Din deplare si dintr-o pozitie incomoda, Halep incearca un lung de linie cu forenand-ul, insa mingea se duce in aut: se face 4-1 pentru Svitolina dupa un game alb de serviciu



1:3 Halep incepe bine game-ul: castiga punctul cu o dreapta inside-out. Pe o minge scurta, Svitolina egalteaza (15-15). Passing frumos al Simonei: poate va capata ceva incredere (30-15). Dupa un serviciu foarte bun, Simona greseste inca o data cu dreapta...Svitolina apare iar la fileu, iar Halep o lobeaza frumos - "apare" si Halep pe tabela



Simona l-a chemat pe Darren Cahill si pare destul de crispata. Australianul o indeamna sa fie calma, sa isi vada de planul tactic, sa nu se precipite. "Lucrurile nu sunt asa de rele cum par"



0:3 Inceput de meci care tradeaza framantarile din mintea Simonei...Nu pare sa se deplaseze fantastic, iar dreapta trimite mingea la siguranta, fara sa o incomodeze neaparat pe adversara (30-15). Vine si o eroare a jucatoarei din Ucraina: loveste inghesuit un forehand (30-30). Dupa ce a gasit un unghi perfect cu un cross scurt, Halep rateaza un rever: 40-30...Slice gresit al Simonei, Elina inchide game-ul si se distanteaza la 3-0



0:2 Dreapta are lungime, plasament si topspin: 30-0 pentru Simona. Din pacate, nu prea trimite insa cu primul serviciu...Pe al doilea serviciu, Elina este agresiva, trimite lung si o surprinde pe Halep (30-15). Intra in teren, Simona rateaza o dreapta inside-in, egalitate (30-30). Era o lovitura grea, pe o minge sub nivelul fileului. Cel mai lung duel de pana acum ii revine Elinei: minge de break. Halep are bratul incordat, se simte miza partidei...Tot pe serviciul al doilea, Elina ia mingea devreme si face un retur direct castigator: 2-0 pentru Svitolina



0:1 Svitolina incepe ofensiv: accelereaza cu dreapta, iar apoi inchide punctul cu un voleu drive (15-0). 30-0 dupa ce un forehand al Simonei se duce in aut. Castiga si Halep primul punct (30-15). Un duel de forehand-uri in cross ii revine Svitolinei: 40-15. Jucatoarea din Ucraina este cea care conduce puntele. Obligata sa vina la fileu, Simona trimite superb o contra scurta (40-30). Din banda, mingea sare in afara terenului: game pentru Svitolina, ea conduce cu 1-0 in primul set



Juan Zhang este arbitrul din scaun al partidei

Halep si Svitolina sunt la incalzire acumSimona Halep a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeascaCele doua jucatoare au intrat in arenaImpotriva Elinei singura tactica universal valabila este sa joci foarte bine: sa pui presiune constant, sa o faci sa loveasca din deplasare, sa o scoti din zona de confort. Daca o lasi sa preia initiativa, meciul nu va curge in directia dorita. Jucatoarea din Ucraina are forta in executii, o dreapta aspra cu explozie si un rever pe care se poate baza in aproape toate situatiile - mai ales in duelurile dure in cross.Simona stie ce are de facut, are (probabil) in minte cum au venit cele doua victorii reusite impotriva jucatoarei din Ucraina.1 Caroline Wozniacki 2-1 (5-2)2 Caroline Garcia 2-1 (4-4)3 Simona Halep 1-1 (2-2)4 Elina Svitolina 0-2 (1-4).2013, Sofia: 6-1, 6-1 pentru Halep.1) Numarul mai mare de victorii2) Daca doua jucatoare sunt la egalitate, se va tine cont de meciul direct3) Daca mai mult de doua jucatoare sunt la egalitate din punct de vedere al numarului de victorii, atunci criteriile sunt urmatoarele:- setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute)- diferenta dintre numarul de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute.- numarul cel mai mare de game-uri castigate.Diferenta de fus orar intre Bucuresti si Singapore este de 5 ore. In momentul in care in Capitala este ora 09:00, la Singapore este ora 14:00.Simpla prezenta la competitia de la Singapore inseamna un cec in valoare de 151.000 de dolari pentru fiecare din cele opt sportive. Apoi, o victorie in faza grupelor este recompesata cu 263.000 de dolari.Calificarea in semifinale aduce in plus pe langa ceea ce s-a castigat deja un cec in valoare de 40.000 de dolari. Finalista de la Singapore va mai primi un cec de 590.000 de dolari (pe langa ceea ce a adunat deja), in timp ce marea castigatoare isi va adauga un cec in valoare de 1,75 milioane de dolari.O victorie in faza grupelor aduce 250 de puncte, iar o infrangere 125. Finalista va primi in plus 330 de puncte, iar castigatoarea un bonus de 750 de puncte.