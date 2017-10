Feder a castigat de sapte ori turneul de la Basel, iar in sferturi il va intalni pe stangaciul Adrian Mannarino."Am jucat un tenis bun de la debutul turneului. Exista intotdeauna o presiune suplimentara atunci cand joci acasa, cand vrei sa faci o figura frumoasa si incerci sa ramai in turneu, asa ca sunt fericit pentru aceasta calificare in sferturi si vom vedea ce va fi in continuare" -Roger Federer (1) - Benoit Paire 6-1, 6-3Adrian Mannarino (7) - Denis Shapovalov 4-6, 6-1, 6-2Juan Martin Del Potro (4) - Julien Benneteau 6-4, 6-4Marton Fucsovics - Leonardo Mayer 3-0 (abandon Mayer)Marin Cilic (2) - Borna Coric 6-3, 3-6, 6-3.