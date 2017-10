Cupa Davis: Programul meciurilor de la Israel vs Romania

Israel vs Romania se va disputa in perioada 27-29 octombrie, pe Canada Stadium din Ramat Hasharon, suprafata de joc fiind hard.Edan Leshem (20 ani, 285 ATP) vs Dragos Dima (25 de ani, locul 463 ATP)Dudi Sela (32 ani, 70 ATP)vs Nicolae Frunza (19 ani, 600 ATP)Dudi Sela (173 ATP la dublu)/Jonathan Erlich (40 ani, 80 ATP) vs Vasile Antonescu (433 ATP)/Bogdan Borza (1.227 ATP)Dudi Sela vs Dragos DimaEdan Leshem vs Nicolae FrunzaCapitanul Romaniei, Andrei Pavel, nu poate conta pe cei mai buni jucatori ai sai, Marius Copil, Horia Tecau sau Florin Mergea. Copil ocupa locul 78 in clasamentul mondial de simplu, iar la dublu Tecau se afla pe pozitia a 11-a, iar Mergea pe locul 49.Romania a pierdut ambele partide din acest an, 2-3 cu Belarus si 1-4 cu Austria, in timp ce Israelul a fost invinsa cu 5-0 de Portugalia si cu 5-0 de Ucraina.Romania a castigat toate cele patru confruntari cu Israelul in Cupa Davis: 4-1 la Bucuresti in 1962 in primul tur al zonei Europa, 5-0 la Bucuresti in 1969 in sferturile zonei Europa, 5-0 la Tel Aviv in 1974, in sferturile zonei Europa, 5-0 la Sibiu in 2015, in primul tur al Grupei I a zonei Europa-Africa, conform Agerpres.Israel va incerca sa evite retrogradarea din Grupa I valorica pentru prima oara in ultimii 16 ani, iar Romania pentru prima oara din 1993.