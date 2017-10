Marca: Martina Hingis se retrage din activitate dupa Turneul Campioanelor

Hingis, care a implinit 37 de ani luna trecuta, a ocupat primul loc in clasamentul WTA la simplu timp de 209 saptamani, iar in palmaresul sau figureaza 43 de titluri, intre care 5 de Grand Slam, cucerite la Australian Open (1997, 1998, 1999), Wimbledon si US Open (ambele in 1997).La dublu, elvetianca a castigat 64 de turnee, 13 dintre ele de Grand Slam, plus alte 7 trofee majore la dublu mixt.Conform publicatiei spaniole, jucatoarea din Tara Cantoanelor a decis sa spuna adio tenisului cu ocazia unui eveniment special precum Turneul Campioanelor, marturisindu-le apropiatilor sai ca doreste sa formeze o familie si sa devina mama.Pentru un loc in semifinalele probei de dublu de la Turneul Campioanelor, Martina Hingis si Yung-Jan Chan, principalele favorite, se vor duela cu perechea Anna-Lena Groenefeld (Germania)/ Kveta Peschke (Cehia). Partida va avea loc astazi, de la ora 16:00.