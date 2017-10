Simona Halep, inaintea meciului cu Svitolina: "Vreau sa ma gandesc ca pot sa joc mai bine si ca partida cu Wozniacki nu o sa ma afecteze atat de mult"

"Se intampla sa ai zile proaste pe durata unui an. A fost al treilea meci (n.r. partide slabe), asa ca nu este chiar atat de rau. Eu vreau sa ma gandesc ca in urmatorul meci (n.r. cu Elina Svitolina) pot sa joc mai bine si ca meciul cu Wozniacki nu o sa ma afecteze atat de mult. Se intampla. Suntem la un nivel la care toate jucatoarele joaca bine. O sa lupt si o sa fiu mai ambitioasa pe teren in urmatorul meci","Nu o sa fie usor. E o adversara consistenta, la fel ca Wozniacki. Va trebui sa joc mai bine decat astazi si o sa vedem ce va fi. Am mai jucat si pe hard, si pe zgura.Terenul acesta nu pot sa zic ca e hard, e un pic mai lent. O sa vedem ce va fi. E greu sa spun ceva exact inaintea unui meci, mai ales dupa unul ca cel din seara asta","Este teribil. Nu pot descrie ce simt. Jocul meu a fost complet altfel fata de cum trebuia sa fie. Ma asteptam la un tenis mai bun din partea mea, totul a mers gresit saptamana asta. Totul. Imi doresc sa nu mai fi avut sanse sa ma calific. La meciul cu Halep o sa incerc sa imi revin si sa joc cat pot de bine. Ma asteptam la un tenis mai bun, nu mai am asteptari", a spus Svitolina, potrivit News.ro."Cand voi termina turneul voi avea probabil intrebari pentru echipa mea si pentru mine. Fetele au jucat foarte bine, ok, dar felul in care am gestionat situatia a fost ca si cum nu as fi avut creier", a adaugat jucatoarea din Ucraina.Caroline Wozniacki vs Caroline GarciaSimona Halep vs Elina Svitolina1. Caroline Wozniacki 2 victorii - 0 infrangeri, 4-0 la seturi, 24-4 la game-uri2. Simona Halep 1-1, 2-2, 14-183. Caroline Garcia 1-1, 2-3, 25-274. Elina Svitolina 0-2, 1-4, 17-31Simona Halep vs Caroline Garcia 6-4, 6-2Caroline Wozniacki vs Elina Svitolina 6-2, 6-0Caroline Wozniacki vs Simona Halep 6-0, 6-2Caroline Garcia vs Elina Svitolina 6-7(9), 6-3, 7-52013, Sofia: 6-1, 6-1 pentru Halep.1) Numarul mai mare de victorii2) Daca doua jucatoare sunt la egalitate, se va tine cont de meciul direct3) Daca mai mult de doua jucatoare sunt la egalitate din punct de vedere al numarului de victorii, atunci criteriile sunt urmatoarele:- setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute)- diferenta dintre numarul de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute.- numarul cel mai mare de game-uri castigate.Diferenta de fus orar intre Bucuresti si Singapore este de 5 ore. In momentul in care in Capitala este ora 09:00, la Singapore este ora 14:00.Simpla prezenta la competitia de la Singapore inseamna un cec in valoare de 151.000 de dolari pentru fiecare din cele opt sportive. Apoi, o victorie in faza grupelor este recompesata cu 263.000 de dolari.Calificarea in semifinale aduce in plus pe langa ceea ce s-a castigat deja un cec in valoare de 40.000 de dolari. Finalista de la Singapore va mai primi un cec de 590.000 de dolari (pe langa ceea ce a adunat deja), in timp ce marea castigatoare isi va adauga un cec in valoare de 1,75 milioane de dolari.O victorie in faza grupelor aduce 250 de puncte, iar o infrangere 125. Finalista va primi in plus 330 de puncte, iar castigatoarea un bonus de 750 de puncte.