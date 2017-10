ATP Viena: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, eliminati in primul tur al probei de dublu

Tecau si Rojer, favoritii numarul patru ai concursului, au cedat dupa o ora si 53 de minute, in care au reusit 3 asi si au comis 5 duble greseli. Marach si Pavic au obtinut victoria in ciuda celor 10 duble greseli (3 asi).In urma cu doua saptamani, Tecau si Rojer se impuneau in fata perechii austriaco-croate cu 7-6 (6), 6-4 in sferturile turneului Masters de la Shanghai.Tecau si Rojer vor imparti un cec de 8.600 de euro.