Simona Halep, dupa infrangerea cu Wozniacki: "Va trebui sa ma calmez, sa tin mingea in joc si sa o fac pe adversara sa alerge"

"Cred ca a fost una din zilele mele proaste. Am facut prea multe greseli si ea nu a ratat. Am ratat prea multe lovituri ca sa castig un meci. In setul doi am simtit ca pot reveni, dar era prea tarziu. Nu am simtit mingea si am simtit terenul putin lent. Eu m-am simtit mai greoaie pe teren si totul mai lent. Caroline a jucat bine, dar eu am ratat prea mult. Daca puteam tine mingea in teren ar fi fost mult mai bine. Poate nu am incercat suficient pentru a tine mingea pe tren, am incercat, m-am luptat, nu am renuntat, dar nu am simtit mingea" -"Nu ma gandesc la calificare, ci la a juca mai bine decat azi, categoric. Ma gandesc doar sa uit de ce a fost si sa joc mai bine data viitoare. Am servit destul de bine, am returnat ok, insa in timpul punctelor am ratat prea mult. Data viitoare va trebui sa ma calmez, sa tin mingea in joc si sa o fac pe adversara sa alerge", a concluzionat"Am jucat foarte bine si am avut agresivitate pe tot parcursul meciului. Nu ma asteptam sa conduc la o astfel de diferenta in primul set si incepusem sa ma gandesc: Nu totul este usor cand joci cu numarul 1, dar cred ca am jucat foarte bine si am fost agresiva atunci cand a fost necesar. Am jucat foarte bine in ambele meciuri, la un nivel foarte bun, si probabil a fost frustrant pentru celelalte fete" -In ultima partida din Grupa Rosie, Halep o va intalni pe Elina Svitolina (4 WTA).1) Numarul mai mare de victorii2) Daca doua jucatoare sunt la egalitate, se va tine cont de meciul direct3) Daca mai mult de doua jucatoare sunt la egalitate din punct de vedere al numarului de victorii, atunci criteriile sunt urmatoarele:- setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute)- diferenta dintre numarul de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute.- numarul cel mai mare de game-uri castigate.Diferenta de fus orar intre Bucuresti si Singapore este de 5 ore. In momentul in care in Capitala este ora 09:00, la Singapore este ora 14:00.Simpla prezenta la competitia de la Singapore inseamna un cec in valoare de 151.000 de dolari pentru fiecare din cele opt sportive. Apoi, o victorie in faza grupelor este recompesata cu 263.000 de dolari.Calificarea in semifinale aduce in plus pe langa ceea ce s-a castigat deja un cec in valoare de 40.000 de dolari. Finalista de la Singapore va mai primi un cec de 590.000 de dolari (pe langa ceea ce a adunat deja), in timp ce marea castigatoare isi va adauga un cec in valoare de 1,75 milioane de dolari.O victorie in faza grupelor aduce 250 de puncte, iar o infrangere 125. Finalista va primi in plus 330 de puncte, iar castigatoarea un bonus de 750 de puncte.