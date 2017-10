Simona pare sa joace la perete, in plus da senzatia ca are si putin bratul incordat (0-15). Inca o eroare nefortata, daneza se apara incredibil. Inca o minge cu banda fileului care o ajuta pe Caroline: 0-40.Ritmul meciului ii convine de minune danezei: schimburi lungi, nu neaparat in viteza, mingi inalte, pana acum partida "curge" in favoarea ei...Serviciu perfect la exterior al danezei: 15-0. Greseala nefortata, de pe centrul terenului, a Simonei, se face 30-0. Inca un serviciu foarte bun: de aceasta data la teu: 40-0. Rateaza si daneza un voleu drive din apropierea fileului: 40-15. Venita la fileu, Caro este pasata perfect de Halep: 40-30. Daneza inchide game-ul cu inca un serviciu foarte bun: este 3-0 pentru ea in primul set al partidei. Wozniacki a fost sigura pe propriul serviciu pana acum, nu a lasat loc de surprizeWozniacki "duce" meciul acolo unde ii convine: dueluri lungi, cu mingi inalte, moi...Nu este neaparat ceva care sa-i convina Simonei (15-15). Exact cum spuneam: pe un forehand inalt, Halep rateaza executia in cross: 15-30. Va fi mult de munca cu daneza astazi...Simona revine cu o dreapta inside-out (30-30). Banda fileului o ajuta pe Caroline: minge de break, dupa o minge norocoasa...Wozniacki se apara cu o minge inalta, iar Simona rateaza voleul drive: se face 2-0 pentru Caroline...Dupa un serviciu bun, la exterior, Caroline greseste cu dreapta inversa (0-15). O prima eroare nefortata si a Simonei: cu backhandul (15-15). Halep conduce punctul cu ajutorul forehand-ului, insa in momentul accelerarii trimite in fileu (30-15). Inca de la primele puncte ne dam seama ca va fi un meci de uzura, cu schimburi lungi...Pe o minge moale, Simona rateaza complet un slice: 40-30 pentru daneza. Dupa un raliu de 20 de lovituri, Caroline trimite un cross scurt perfect, iar Simona este surprinsa. 1-0 pentru daneza. Wozniacki nu este de speriat la serviciu, dar "sta" foarte bine in schimuri, este puternica din punct de vedere fizicCaroline a castigat tragerea la sorti si a ales sa serveascaArbitrul din scaun al partidei este Marija Cicak (Croatia)Simona si Caroline se afla la incalzireCele doua jucatoare intra in arena centralaSimona Halep vs Caroline WozniackiElina Svitolina vs Caroline GarciaDe-a lungul timpului, Halep si Wozniacki s-au intalnit de cinci ori, scorul fiind 3-2 pentru daneza.2017, Eastbourne: 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki2015, Stuttgart: 7-5, 5-7, 6-2 pentru Wozniacki2015, Dubai: 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep2013, New Haven: 6-2, 7-5 pentru Halep2012, Dubai: 6-2, 6-3 pentru Wozniacki.1 Caroline Wozniacki 1-0 (12-2)2 Simona Halep 1-0 (12-6)3 Caroline Garcia 0-1 (6-12)4 Elina Svitolina 0-1 (2-12).1) Numarul mai mare de victorii2) Daca doua jucatoare sunt la egalitate, se va tine cont de meciul direct3) Daca mai mult de doua jucatoare sunt la egalitate din punct de vedere al numarului de victorii, atunci criteriile sunt urmatoarele:- setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute)- diferenta dintre numarul de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute.- numarul cel mai mare de game-uri castigate.Diferenta de fus orar intre Bucuresti si Singapore este de 5 ore. In momentul in care in Capitala este ora 09:00, la Singapore este ora 14:00.Simpla prezenta la competitia de la Singapore inseamna un cec in valoare de 151.000 de dolari pentru fiecare din cele opt sportive. Apoi, o victorie in faza grupelor este recompesata cu 263.000 de dolari.Calificarea in semifinale aduce in plus pe langa ceea ce s-a castigat deja un cec in valoare de 40.000 de dolari. Finalista de la Singapore va mai primi un cec de 590.000 de dolari (pe langa ceea ce a adunat deja), in timp ce marea castigatoare isi va adauga un cec in valoare de 1,75 milioane de dolari.O victorie in faza grupelor aduce 250 de puncte, iar o infrangere 125. Finalista va primi in plus 330 de puncte, iar castigatoarea un bonus de 750 de puncte.