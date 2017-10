Turneul Campionilor: Marin Cilic si Grigor Dimitrov, calificati la competitia gazduita de "O2" din Londra

Croatul bifeaza astfel a treia prezenta la Turneul Campionilor in ultimii patru ani. In 2017, Cilic a castigat turneul de la Istanbul si a disputat, printre altele, finala de la Wimbledon (pierduta categoric in fata lui Roger Federer).De partea cealalta, Dimitrov s-a impus la Cincinnati (Masters) in acest an si a devenit in urma acestei calificari primul bulgar care participa la Turneul Campionilor.Pana in acest moment s-au calificat la Turneul Campionilor urmatorii jucatori: Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Cilic si Grigor Dimitrov.Favoriti sa ocupe ultimele doua pozitii care duc la Londra sunt David Goffin (10 ATP) si Pablo Carreno Busta (11 ATP).Turneul Campionilor va avea loc in perioada 12-19 noiembrie 2017.