Turneul Campioanelor: Venus Williams o invinge pe Jelena Ostapenko dupa o partida maraton

Inceputul partidei dintre Venus si Jelena a reprezentat o interminabila serie de break-uri...Cele doua s-au simtit mult mai bine la retur, game-urile jucate pe propriul serviciu fiind un adevarat "calvar". Ostapenko s-a "chinuit" inca o data sa ne arate ca poate face aproape toate punctele: unele incadrate la lovituri castigatoare, celelalte (mai multe) la capitolul erori nefortate.Letona a facut prima pasul spre castigarea setului, dupa ce s-a desprins la 5-3. Nu avea insa sa vina finalul mansei, Venus reusind sa "puna" in teren o minge in plus, situatie cu care Jelena nu prea s-a impacat.Mult mai echilibrata in exprimare, Venus a stiut sa profite de "mofturile" din jocul adversarei, iar primul set i-a revenit in "prelungiri" cu 7-5, dupa 56 de minute de joc.Mansa a doua a continuat linia din setul intai, Venus reusind break-ul, iar mai apoi desprinderea la 2-0. Bucuria nu a tinut insa mult, Jelena realizand rebreak-ul (2-1). Cu ajutorul unui forehand exploziv, letona si-a "tinut" serviciul, iar tabela a consemnat egalitatea (2-2). Seria buna a castigatoarei de la Roland Garros a continuat: Jelena a lovit puternic si din urcare mingea, a cautat in permanenta colturile terenului si a lasat-o fara raspuns pe Venus (3-2).Inca o data, meciul si-a schimbat rapid cursul, iar in doar cateva minute Venus avea sa treaca in avantaj pe tabela (4-3). Jelenei i-a placut sa traiasca inca o data periculos: a scapat situatia de sub control la 4-5, moment in care Venus a avut o minge de meci. Letona a anulat-o insa in stil de mare jucatoare, asumandu-si riscuri mari.Scapata de pe marginea prapastiei, Jelena si-a continuat jocul la limita, iar de data aceasta tactica a dat roade: letona a intors soarta setului si a ajuns in situatia de a inchide mansa pe propriul serviciu (la 6-5). Acest lucru nu s-a intamplat insa, iar setul s-a dus in tiebreak.Venus a comis multe erori nefortate (lucru specific pana acum adversarei), serviciul nu a fost deloc la cote inalte, iar Ostapenko a trimis partida in decisiv (7-3: setul al treilea a durat o ora si 7 minute).Jelena are parte de un game ingrozitor la scorul de 1-1: Letona a comis patru duble greseli, iar pana la urma si-a pierdut serviciul. Ostapenko primeste insa un ajutor nesperat din partea adversarei: Venus (pe un fond de oboseala fizica) cedeaza pe propriul serviciu, iar setul era reluat "de la zero".In "spatele" unui forehand care a gasit unghiuri incredibile, Venus a mai reusit un break si a trecut inca o data in avantaj pe tabela (3-2). Cele au ramas "inseparabile" in continuare, setul fiind de faptul unul doar al break-urilor (4-4).Efortul fizic, dar mai ales cel mental, a ajuns la cote inalte, cele doua jucatoare fiind in unele momente aproape de a izbucni in lacrimi...Seria break-urilor s-a oprit fix inainte de tiebreak-ul decisiv, Venus inchizand setul si meciul pe propriul serviciu (7-5, dupa trei ore si 13 minute).Asi: 4-2Duble greseli: 10-13Puncte castigate cu primul serviciu: 61%-51%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 33%-40%Lovituri castigatoare: 26-48Erori nefortate: 29-40Puncte de break castigate: 11/26 vs 9/18Total puncte castigate: 141-126Durata meci: 3h 13 min.1) Numarul mai mare de victorii2) Daca doua jucatoare sunt la egalitate, se va tine cont de meciul direct3) Daca mai mult de doua jucatoare sunt la egalitate din punct de vedere al numarului de victorii, atunci criteriile sunt urmatoarele:- setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute)- diferenta dintre numarul de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute.- numarul cel mai mare de game-uri castigate.Diferenta de fus orar intre Bucuresti si Singapore este de 5 ore. In momentul in care in Capitala este ora 09:00, la Singapore este ora 14:00.Competitia din Singapore va fi in direct pe Digisport si LiveText pe HotNews.ro.Simpla prezenta la competitia de la Singapore inseamna un cec in valoare de 151.000 de dolari pentru fiecare din cele opt sportive. Apoi, o victorie in faza grupelor este recompesata cu 263.000 de dolari.Calificarea in semifinale aduce in plus pe langa ceea ce s-a castigat deja un cec in valoare de 40.000 de dolari. Finalista de la Singapore va mai primi un cec de 590.000 de dolari (pe langa ceea ce a adunat deja), in timp ce marea castigatoare isi va adauga un cec in valoare de 1,75 milioane de dolari.O victorie in faza grupelor aduce 250 de puncte, iar o infrangere 125. Finalista va primi in plus 330 de puncte, iar castigatoarea un bonus de 750 de puncte.