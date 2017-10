Tenismanul Adrian Barbu, partener de dublu al lui Florin Mergea, depistat pozitiv la un control antidoping

Potrivit ITF, in esantionul de urina al lui Barbu, sportiv in varsta de 34 de ani, s-au descoperit nandrolon si metenolon.La 12 octombrie, Barbu a fost acuzat de incalcarea regulamentelor antidoping si s-a decis suspendarea sa provizorie, din data de 22 octombrie. Adrian Barbu avea dreptul de a contesta suspendarea provizorie, dar nu a facut-o, mentioneaza ITF."Barbu, jucator roman de 34 de ani, a dat o proba de urina la 16 august 2017, cu ocazia participarii la Bucher Reisen Tennis Grand Prix, un turneu ATP Challenger desfasurat la Meerbusch, Germania. Proba a fost trimisa pentru analiza la laboratorul de la Montreal, acreditat de Agentia Mondiala Antidoping (WADA), unde s-a stabilit ca aceasta contine metabolit de nandrolon (19-norandrosteron) si metaboliti de metenolon. Nandrolon si metenolon sunt substante non-specifice intezise la categoria S.1.1 al listei substabtelor interzise (agenti anabolici). La 12 octombrie, Barbu a fost acuzat de incalcarea regulamentului antidoping si a fost suspendat provizoriu, incepand din 22 octombrie 2017. Barbu a avut dreptul (si il are) de a se adresa comisiei independente convocate sa analizeze cazul lui si sa explice de ce nu ar trebui suspendat provizoriu, dar a ales sa nu isi exercite acest drept", se arata in comunicatul ITF.La turneul de la Meerbusch, Adrian Barbu si Florin Mergea au fost eliminati in primul tur, de cuplul Jonas Luetjen/Karim-Mohamed Maamoun (Germania/Egipt), cu scorul de 4-6, 6-4, 10-5. De la competitia din Germania, Barbu a mai jucat in echipa cu Mergea doua turnee, la Chitila, un turneu Futures in care au pierdut in finala, si la Brasov, un alt turneu Futures, pe care l-au castigat. La urmatoarele doua competitii, ultimele dinaintea suspendarii si tot de categorie inferioara, Barbu a evoluat cu Victor Vlad Cornea si cu Adrian Ungur.La 30 iulie, Florin Mergea anunta ca va face pereche cu Adrian Barbu, locul 824 atunci. Ultima oara, Florin Mergea facuse pereche cu Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan).Mergea afirma ca s-a antrenat in ultimele trei luni cu Adrian Barbu, un "jucator cu perspective bune"."In ultimele 3 luni m-am antrenat alaturi Adrian Barbu pe care il cunosc de multi ani si de fiecare data cand am iesit de pe teren am avut satisfactia lucrului bine facut, sau ma rog, in cazul nostru, a mingii bine si de foarte multe ori lovite! Nu pot spune asta despre toate antrenamentele pe care le-am avut de-a lungul anilor cu diversii mei parteneri. Adi, un jucator cu perspective bune acum 11 ani cand a fost nevoit sa renunte la tenis din diverse motive, a decis sa revina in circuitul profesionist la dublu. Intotdeauna mi-am dorit ca pe circuitul ATP sa joc alaturi de un roman, anul trecut dupa Rio credeam ca se va intampla, dar nu a fost sa fie. Antrenamente excelente, motivatie la cote inalte, ambitie egala cu a mea, valori comune, un roman si mai presus de toate un foarte bun prieten. Ce ne-ar impiedica sa jucam impreuna, chiar de maine? Clasamentul lui Adi, lipsa lui de experienta la nivel de turnee ATP? Ce ma impiedica pe mine sa joc din nou turnee futures sau challangeruri si sa-i spun ce am vazut si invatat in ultimii 5 ani? Clasamentul meu nu e o problema, cu siguranta, iar limba romana nu e un obstacol pentru niciunul din noi. Ce ar iesi de aici? O perioada foarte buna de antrenamente chiar in competitii si un clasament in crestere pentru Adrian Barbu, care ne va da sanse de participa la turneele mari de anul viitor", a scris Mergea atunci, pe contul sau de Facebook.In total, Adrian Barbu si Florin Mergea au jucat impreuna la cinci turnee, la Pitesti, la Bucuresti, la Meerbusch, la Chitila si la Brasov, competitia germana fiind cea mai importanta dintre acestea, avand premii de 43.000 de euro.