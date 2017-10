Simona Halep: Nu stiu care sunt variantele pentru a-mi pastra locul I. Nu mai fac asta dupa ce am patit in vara

"Nu stiu care sunt variantele pentru a-mi pastra locul I, nu mai fac asta. Am facut-o in vara si nu mi-a fost foarte bine. Acum nu ma mai gandesc sa termin anul pe locul I, am atins aceasta pozitie, vreau doar sa joc meci dupa meci, sa castig meciurile pe care le joc aici, e mai important decat sa termin anul pe primul loc. Sigur, ar fi un lucru frumos daca as fi numarul 1 la finalul anului, dar nu cel mai important pentru mine in acest moment", a declarat ea la conferinta de presa.Halep s-a declarat foarte bucuroasa ca a castigat primul meci in calitate de numarul 1 mondial."Ma simt fericita, bucuroasa ca am castigat primul meci la primul turneu la care am venit ca numarul 1 mondial. Este frumos si ma bucur de timpul petrecut pe teren. Este dificil sa joci impotriva ei, dar stiam cum o sa fie meciul, pentru ca am jucat acum doua saptamani, dar am avut in minte si meciul de la Toronto, cand am castigat impotriva ei. Cred ca am jucat astazi ca atunci. Am simtit ca e consistenta la inceput, foarte puternica, apoi in setul secund am inceput sa simt ca domin meciul si am capatat mai multa incredere. Daca ma gandesc bine acum, al doilea ghem a fost foarte imporant. Putea sa faca repede break-ul si mi-ar fi fost mai greu sa revin. L-am luat si pot sa spun ca azi am servit foarte bine. Astazi am fost puternica pe picioare, am stat foarte jos, pentru ca loveste destul de plat, iar mingea pe acest teren nu stare prea mult. Am stat jos si am alergat foarte bine. Lucrez mult la forta picioarelor, mai ales acasa, dar nu exagerez. Consider ca o am si cel mai important este sa fii proaspata inaintea turneelor", a afirmat jucatoarea romana.Intrebata ce a vrut sa spuna cand i-a transmis lui Darren Cahill in timpul meciului cu Garcia ca trebuie sa joace din instinct, Halep a raspuns: "Am simtit prea mult ca trebuie sa dau o anumita lovitura, dar nu am fost atat de increzatoare ca sa lovesc. Voiam doar sa ma relaxez, sa nu ma gandesc prea mult la ceea ce am de jucat, doar sa joc din instinct, pentru ca imi iese bine cand fac asa. Apoi doar sa-mi relaxez mintea si sa joc unde simt in acea secunda. A fost mult mai bine".Halep spune ca are o relatie buna cu antrenorul ei si precizeaza ca acesta este foarte fericit pentru ca si-a schimbat atitudinea pe teren."Cred ca am o buna relatie cu Darren. Da, am avut niste momente dificile la inceputul anului, dar am fost atunci frustrata din cauza accidentarii si aveam o atitudine negativa fata de mine. Dar apoi am schimbat ceva, lucrez in continuare la asta si crede ca am facut pasi importanti inainte pe acesta cale. Cred ca este foarte fericit de conduita mea pe teren si ne intelegem unul pe altul foarte bine", a declarat Simona Halep.Ea a reafirmat ca 2017 este cel mai bun an din cariera ei si nu o sa-l uite niciodata: "Sunt intr-o pozitie in care nu am mai fost, cu fericirea, cu trairile mele interioare despre tot ce s-a intamplat in acest an. Consider ca este cel mai bun an al meu. Dupa ce am avut atat de multe momente dificile am putut sa revin mai puternica. E frumos si cu siguranta nu o sa uit acest an". Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-2, pe sportiva franceza Caroline Garcia, locul 8 WTA , in primul meci din cadrul Grupei Rosii a Turneului Campioanelor de la Singapore.Halep va evolua, miercuri, in mansa a doua, cu daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, care a trecut, luni, cu scorul de 6-2, 6-0, de ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA