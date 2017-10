LIVE Text Simona Halep vs Caroline Garcia 0-0

Simona si Caroline se afla la incalzireHalep a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeascaCele doua jucatoare au intrat in arena centralaRomania, 1,68 metri, 60 kg, nascuta pe 27 septembrie 1991, la Constanta - favorita numarul unu. Este jucatoare de mana dreapta, executa backhandul cu doua maini. Reverul in lung de linie este lovitura care ii place cel mai mult. Este antrenata de Darren Cahill. Conform site-ului oficial al competitiei de la Singapore, este o "jucatoare agresiva de baseline". Vorbeste romana si engleza. Ii plac muzica, filmele si handbalul. Pastele - mancarea preferata. Orasul care ii place cel mai mult este Parisul. Turneul favorit este Roland Garros-ul. Idolii din tenis sunt Justine Henin si Roger Federer. A disputat in acest an finala de la Roland Garros (pierduta in fata Jelenei Ostapenko) si a devenit in urma cu doar doua saptamani numarul unu WTA.Va fi participarea cu numarul patru la Turneul Campioanelor - cel mai bun rezultat: finala din 2014, pierduta in fata Serenei Williams.A castigat de-a lungul carierei 15 turnee: 2017 - Madrid; 2016 - Madrid, Bucharest, Montreal; 2015 - Shenzhen, Dubai, Indian Wells; 2014 - Doha, Bucharest; 2013 - Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia.- Franta, 1,77 metri, 61 kg. Nascuta pe 16 octombrie 1993 la Saint-Germain-en-Laye. Este antrenata de tatal Louis Paul Garcia. Pe mama sa o cheama Marylene. A facut mai multe sporturi cand era mica, dar a ramas la tenis pentru ca i-a placut cel mai mult. Ii place sa petreaca timpul cu familia si sa citeasca. Cea mai placuta amintire din tenis (de pana acum) este titlul de la Roland Garros din 2016, de la dublu. Este debutanta la Turneul Campioanelor. Se afla pe locul 8 la simplu si 29 la dublu.A castigat de-a lungul timpului cinci turnee: 2017 - Wuhan, Beijing; 2016 - Strasbourg, Mallorca; 2015 - 125/Limoges; 2014 - Bogota.Simona Halep (1) vs Caroline Garcia (8)Elina Svitolina (4) vs Caroline Wozniacki (6).De-a lungul timpului, Simona si Caroline s-au inalnit de trei ori, scorul fiind 2-1 pentru Halep. In ultima disputa, victoria i-a revenit insa frantuzoaicei: in finala turneului de la Beijing.2017, Beijing: 6-4, 7-6(3) pentru Garcia2017, Toronto: 6-4, 6-2 pentru Halep2016, Sydney: 6-4, 2-6, 6-1 pentru Halep.2017, Toronto: 6-4, 6-0 pentru Svitolina2017, Dubai: 6-4, 6-2 pentru Svitolina2016, Miami: 5-7, 6-4, 7-6(1) pentru Svitolina.1) Numarul mai mare de victorii2) Daca doua jucatoare sunt la egalitate, se va tine cont de meciul direct3) Daca mai mult de doua jucatoare sunt la egalitate din punct de vedere al numarului de victorii, atunci criteriile sunt urmatoarele:- setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute)- diferenta dintre numarul de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute.- numarul cel mai mare de game-uri castigate.Diferenta de fus orar intre Bucuresti si Singapore este de 5 ore. In momentul in care in Capitala este ora 09:00, la Singapore este ora 14:00.Competitia din Singapore va fi in direct pe Digisport si LiveText pe HotNews.ro.Simpla prezenta la competitia de la Singapore inseamna un cec in valoare de 151.000 de dolari pentru fiecare din cele opt sportive. Apoi, o victorie in faza grupelor este recompesata cu 153.000 de dolari.Calificarea in semifinale aduce in plus pe langa ceea ce s-a castigat deja un cec in valoare de 40.000 de dolari. Finalista de la Singapore va mai primi un cec de 590.000 de dolari (pe langa ceea ce a adunat deja), in timp ce marea castigatoare isi va adauga un cec in valoare de 1,75 milioane de dolari.O victorie in faza grupelor aduce 250 de puncte, iar o infrangere 125. Finalista va primi in plus 330 de puncte, iar castigatoarea un bonus de 750 de puncte.