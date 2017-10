Marius Copil a anuntat, pe Facebook, ca Andrei Pavel nu va mai fi capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis

Cea mai mare mandrie in cariera unui sportiv este sa joace pentru Romania. E visul suprem al oricarui sportiv. Am facut-o pana acum de 14 ori si o sa o mai fac de cate ori am ocazia cu cea mai mare responsabilitate si cu cel mai mare respect.Din pacate in acest moment am de aparat foarte multe puncte care pana la finalul anului ma pot duce pe tabloul principal de la Australian Open si nu pot sa risc o accidentare precum cea din meciul contra Spaniei. Voi fi mereu langa aceasta echipa, le urez bafta baietilor in Israel si sunt convins ca pot sa vina cu un rezultat bun chiar daca eu sau Horia si Florin nu suntem acolo. Am fost zilele trecute la antrenamentul lor sa-i salut si sa le urez bafta atat lor cat si lui Andrei.Sper ca vor lupta si pentru Andrei, tinand cont ca e ultima lui aparitie in postura de capitan al echipe, cel putin pentru moment. Nu uit ca Andrei Pavel este cel care a insistat sa fiu luat in Japonia in lotul largit de Cupa Davis cand eu aveam numai 16 ani sau cand mi-a oferit sansa sa debutez alaturi de Horia la Sibiu impotriva lui Safin la numai 18 ani. Atat pentru Andrei cat si pentru aceasta echipa urmeaza un nou capitol.Noi vom crede in noi si vom juca in continuare, dar speram ca institutiile competente din Romania sa se implice mai mult in dezvoltarea sportului si a tenisului si sa beneficieze de el macar juniorii nostri daca noi nu am avut parte de acest sprijin.Bafta echipei, voi fi mereu alaturi de baieti!