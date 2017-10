​ATP Stockholm: Juan Martin Del Potro a castigat al 20-lea trofeu din cariera

Semifinalist la Shanghai saptamana trecuta, Del Potro castiga primul turneu din acest sezon si al 20-lea din cariera sa.Argentinianul, care in ultimele luni a suferit o serie de accidentari, a pierdut ultimele doua meciuri disputate cu Dimitrov (in turul 2 la Cincinnati si la Beijing).De data aceasta, el a stat bine pe picioare, folosindu-si serviciul puternic (9 asi) si invingandu-l pe bulgar in mai putin de o ora si jumatate (1h25min).Dimitrov, invingator la Stockholm in 2013, se apropie de o prima calificare pentru Turneul Campionilor, organizat intre 12 si 19 noiembrie la Londra.