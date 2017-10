Simona Halep, despre sezonul 2017: "Sunt un motor diesel. Incep incet, apoi merg repede"

Jurnalista Courtney Nguyen a remarcat startul dificil de sezon al Simonei Halep, iar sportiva a replicat razand: "Sunt un motor diesel. Incep incet, apoi merg repede."Nguyen i-a spus Simonei ca la Indian Wells a fost intrebata care parte a personalitatii ei o ajuta in tenis si care o trage inapoi. Jucatoarea romana a raspuns ca isi aminteste intrebarea, dar nu mai stie exact ce a raspuns. "Cred ca ambitia ma face sa joc si sa obtin rezultate bune. Ce ma raneste este impulsivitatea. Imi fac rau singura in timpul meciurilor si ma pun singura la pamant".Jurnalista i-a transmis ca in martie a raspuns la fel, in ceea ce priveste ambitia, insa a numit "increderea in sine" drept ceea ce o impiedica in jocul de tenis. "Da, este similiar cu ce am spus acum. Ma pun singura la pamant. Nu am incredere ca sunt in stare sa fac anumite lucruri", a raspuns Halep.Intrebata cum gestioneaza cele doua parti ale personalitatii ei, pe teren si in afara lui, Halep a raspuns: "Prima, ambitia, ramane cu mine intregul an. De aceea sunt aici dupa toate momentele dificile pe care le-am avut in acest an. Si au fost multe. Cat priveste cealalta parte, am facut multe progrese. Acum cred cu adevarat ca sunt in stare sa fac anumite lucruri, unele marete. Cand muncesti din greu, cand castigi meciuri, cand esti aproape sa castigi mari turnee, capeti incredere"."Am avut multe sanse in acest an de a deveni numarul 1, dar ma asteptam mai putin ca se va intampla in China sa ajung acolo. Dar in viata, e intotdeauna asa. Cand te astepti mai putin, se intampla. Asa ca am fost fericita ca am putut obtine prima pozitie inainte de Singapore si sa termin pe primul loc in clasamentul Race. Este un frumos trofeu si cu siguranta toata lumea isi va aminti asta, mai ales in Romania. De asemenea, este un lucru bun pentru familia mea. Au lucrat mult cu mine de-a lungul multor ani si sa fiu aici ca numarul 1 mondial este un moment special. Nu simt presiune in acest moment. Vom vedea luni", a afirmat Simona Halep."Cu siguranta, am avut o cariera extraordinara. Am aproape patru ani in Top 5, este un lucru bun si frumos. Multe lucruri sunt pozitive. Dar daca esti ca mine, astepti intotdeauna mai mult. Nu stiu daca e bine, dar cu siguranta pentru tenis in acest moment e ok, deoarece ma tine motivata, emotionata si abia asteptand urmatoarea provocare. Am avut multe ocazii pe care nu le-am fructificat anul asta, am reusit in China si mi-a aratat ca totul e posibil daca muncesti si continui sa crezi", a declarat romanca."Dupa French Open a fost greu. Am plans dupa acel meci si am spus ca e imposibil. Nu puteam sa cred ca nu am putut castiga acel meci conducand cu set si 3-0. Am atins trofeul si tot nu am putut sa-l iau. Am mers acasa si am fost in depresie 3-4 zile. Apoi am revenit pe teren si am spus ca am un ritm bun si simt bine mingea. Nu am jucat la Birmingham din cauza unei usoare accidentari, dar am mers la Wimbledon si am jucat bine. Asa ca dupa Wimbledon, lucrurile s-au imbunatatit. In SUA, cred ca am fost aproape de cel mai bun tenis al meu. Mi-am recapatat increderea si totul a fost ok.""Intodeauna sunt agitata inaintea marilor meciuri. Darren imi spune tot timpul ca e bine sa fiu asa. Este bine sa ai emotii, sa ai goluri in stomac, cum am avut la Beijing in fiecare zi - m-au omorat. Dar este datorita pasiunii mele pentru tenis si dorintei de a face ca lucrurile marete sa se intample. Asta ma tine in viata in acest moment. Traiesc pentru tenis si consider ca fiecare moment in care joc, fie ca pierd sau castig, este special. Nu vreau sa-mi pierd increderea si nu vreau sa-mi pierd energia de a merge mai departe in fiecare saptamana. In tenis, este bine ca in fiecare luni putem sa o luam de la inceput", a adaugat Halep."In opinia mea, este imposibil sa joci tot anul la acelasi nivel, din 1 ianuarie in 31 octombrie. Este ceva imposibil. Emotional, fizic, avem multe lucruri de acest fel. Pot aparea accidentari, caderi psihice, nu e usor. De la Stuttgart am inceput sa joc bine si am mentinut nivelul foarte ridicat. Am avut infrangeri urate, Svitolina (Toronto) si Muguruza (Cincinnati). Cu siguranta, sunt jucatoare foarte bune. Dar as fi putut face mai multe in acele meciuri, chiar daca nu le-as fi castigat. Puteam juca mai bine.", a afirmat romanca."Cu siguranta voi munci, deoarece chiar daca sunt numarul 1 am multe lucruri de imbunatatit. Trebuie sa muncesc din greu in opinia mea, deoarece nivelul este foarte ridicat si trebuie sa continui sa fac asta in fiecare saptamana, ceea ce nu este usor. Dar vom vedea anul viitor ce o sa se intample. Am revazut cateva meciuri din acest an si vreau sa imbunatatesc unele lucruri, am inceput sa lucrez la ele si cu siguranta la anul voi fi mai puternica anul viitor", a conchis liderul WTA.Simona Halep, cap de serie numarul 1, va debuta luni, de la ora 14.30, la Turneul Campioanelor de la Singapore. Ea o va intalni in primul meci din Grupa Rosie pe sportiva franceza Caroline Garcia, locul 9 WTA.