Ilie Nastase il apara pe Marius Copil: "Eu am jucat toata viata tenis nu pentru Romania, ci pentru mine, familia mea, antrenori si atat"

"Sa stiti ca eu am jucat toata viata mea tenis nu pentru Romania, ci pentru mine, familia mea, antrenori si atat. Nu pot spune ca ma gandeam la Romania cand jucam tenis, de aceea nu il critic pe Copil in vreun fel. E adevarat ca veneam cu mandrie la nationala, dar erau alte vremuri, asa eram noi atunci educati. Nu ii invinovatesc pe cei care vorbesc acum precum Copil", a spus Ilie Nastase, potrivit Digi Sport.Romania va juca in Israel un meci decisiv pentru ramanerea in Grupa I a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis, in perioada 27-29 octombrie.Pentru Marius Copil este a doua oara consecutiv cand refuza sa joace pentru echipa de Cupa Davis a Romaniei, dupa ce nici in septembrie nu a participat la meciul cu Austria.Aflat in acest moment pe locul 74 in ierarhia mondiala de simplu (cea mai buna clasare a carierei), Copil are nevoie de puncte pentru a ramane in top 100 ATP si implicit pentru a prinde tabloul principal la marile turnee.Dragos Dima (464 ATP la simplu, 1.264 ATP la dublu), Nicolae Frunza (588 ATP la simplu, 663 la dublu), Vasile Antonescu (649 ATP la simplu, 454 la dublu) si Bogdan Borza (793 ATP la simplu, 1.229 la dublu).Meciul cu Israelul va avea loc in perioada 27-29 octombrie, pe Canada Stadium din Ramat Hasharon, suprafata de joc fiind hard.Romania a pierdut ambele partide din acest an, 2-3 cu Belarus si 1-4 cu Austria, in timp ce Israelul a fost invinsa cu 5-0 de Portugalia si cu 5-0 de Ucraina.Romania a castigat toate cele patru confruntari cu Israelul in Cupa Davis: 4-1 la Bucuresti in 1962 in primul tur al zonei Europa, 5-0 la Bucuresti in 1969 in sferturile zonei Europa, 5-0 la Tel Aviv in 1974, in sferturile zonei Europa, 5-0 la Sibiu in 2015, in primul tur al Grupei I a zonei Europa-Africa, conform Agerpres.