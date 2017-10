Marius Copil: "Romania nu m-a ajutat cu absolut nimic. Mi-as dori sa vad oamenii din tenisul romanesc ca se ocupa mult mai mult de tineri"

"Romania nu m-a ajutat cu absolut nimic. Cand eram junior, la 16 ani, tatal meu platea tot doar ca sa pot participa pe tabloul principal, sa nu mai joc in calificari. N-am fost ajutat cu nimic. Totul a fost obtinut pe barba mea si cu ajutorul parintilor mei.Daca traiam intr-o tara care m-ar fi ajutat total in cariera, atunci da, as da si eu inapoi Romaniei ceea ce ar merita. Mi-as dori sa vad oamenii din tenisul romanesc ca se ocupa mult mai mult de tinerii care vin din spate. Mie mi se pare ca jucatorii tineri nu sunt ajutati cu nimic, nu sunt indrumati bine, chiar nu mi se pare normal","Mi-as dori o schimbare, un pic mai mult respect din partea capitanului, din partea Federatiei. Ma inteleg foarte bine cu Andrei (n.r. Andrei Pavel - capitanul nejucator al Romaniei) in afara tenisului, un baiat extraordinar, dar in plan profesional, mi-as dori sa se implice mai mult",Pentru Marius Copil este a doua oara consecutiv cand refuza sa joace pentru echipa de Cupa Davis a Romaniei, dupa ce nici in septembrie nu a participat la meciul cu Austria.Aflat in acest moment pe locul 74 in ierarhia mondiala de simplu (cea mai buna clasare a carierei), Copil are nevoie de puncte pentru a ramane in top 100 ATP si implicit pentru a prinde tabloul principal la marile turnee.Potrivit Telekom Sport, dupa meciul cu Austria, Horia Tecau a declarat ca reprezentarea echipei nationale la o competitie precum Cupa Davis este o mandrie si orice jucator ar trebui sa confirme prezenta."El (n.r Horia Tecau) castiga un tur, sunt minimum 45 de puncte, daca nu 90. Eu ca sa ajung la 90 de puncte trebuie sa castig un turneu Challenger. Si eu daca as avea un an in care sa joc pe tabloul principal al tuturor turneelor de Masters si Grand Slam, as face mult mai lejer puncte" -Din echipa de Cupa Davis a Romaniei pentru meciul cu Israel nu fac parte nici cei mai buni jucatori de dublu ai momentului, Horia Tecau (11 ATP) si Florin Mergea (47 ATP).Potrivit Telekom Sport, Florin Mergea este nemultumit de faptul ca Andrei Pavel, capitanul nejucator al Romaniei, desi este prezent la turneele din circuitul masculin, nu merge niciodata sa-i urmareasca din tribune pe reprezentantii Romaniei. In plus, meciul cu Israel va fi ultimul pentru Andrei Pavel, care va renunta la actuala functie si se va concentra pe colaborarea cu Simona Halep.Dragos Dima (464 ATP la simplu, 1.264 ATP la dublu), Nicolae Frunza (588 ATP la simplu, 663 la dublu), Vasile Antonescu (649 ATP la simplu, 454 la dublu) si Bogdan Borza (793 ATP la simplu, 1.229 la dublu).Meciul cu Israelul va avea loc in perioada 27-29 octombrie, pe Canada Stadium din Ramat Hasharon, suprafata de joc fiind hard.Romania a pierdut ambele partide din acest an, 2-3 cu Belarus si 1-4 cu Austria, in timp ce Israelul a fost invinsa cu 5-0 de Portugalia si cu 5-0 de Ucraina.Romania a castigat toate cele patru confruntari cu Israelul in Cupa Davis: 4-1 la Bucuresti in 1962 in primul tur al zonei Europa, 5-0 la Bucuresti in 1969 in sferturile zonei Europa, 5-0 la Tel Aviv in 1974, in sferturile zonei Europa, 5-0 la Sibiu in 2015, in primul tur al Grupei I a zonei Europa-Africa, conform Agerpres.