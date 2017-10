VIDEO WTA Moscova: Julia Goerges a cucerit primul trofeu dupa o pauza de sase ani

.@juliagoerges wins her 1st WTA title since 2011!



Defeats Kasatkina, 6-1, 6-2 to take @tennisrussia title! pic.twitter.com/BNHrchz3oU — WTA (@WTA) 21 octombrie 2017

.@juliagoerges poses with her @tennisrussia trophy!



Her first WTA title since 2011 Stuttgart! pic.twitter.com/Ldr3vJZIPF — WTA (@WTA) 21 octombrie 2017

Finala competitiei de la Moscova a durat o ora si opt minute.In urma caestei victorii, scorul intalnirilor directe a devenit 3-2 pentru Julia Goerges.In varsta de 28 de ani, Julia Gorges a mai castigat de-a lungul timpului doua turnee: la Stuttgart - 2011 si Bad Gastein - 2010.In acest an, jucatoarea din Germania a mai disputat alte trei finale, la Mallorca (scor 4-6, 6-3, 3-6 cu Anastasija Sevastova), Bucuresti (scor 3-6, 5-7 cu Irina-Camelia Begu) si Washington (invinsa de Ekaterina Makarova, scor 3-6, 7-6(2), 6-0).Invingatoare in semifinale contra Irinei Begu (scor 6-2, 6-3), Kasatkina are un singur titlu WTA in palmares, cucerit in acest an la Charleston.Turneul de la Moscova face parte din categoria "Premier", suprafata de joc este hard, iar premiile sunt in valoare totala de $790.208. In 2013, competitia de la Moscova a fost castigata de Simona Halep.2017 Julia Goerges2016 Svetlana Kuznetsova2015 Svetlana Kuznetsova2014 Anastasia Pavlyuchenkova2013 Simona Halep2012 Caroline Wozniacki