Turneul Campioanelor, ultimele declaratii ale jucatoarelor: "Cred ca in Grupa Alba sunt jucatoare mai agresive, dar toate evoluam bine" - Karolina Pliskova

Simona Halep, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki, Caroline Garcia.Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Venus Williams, Jelena Ostapenko.* Primele doua clasate din cele doua grupe se vor califica in semifinale."Trebuie sa alerg foarte mult pentru grupa mea (rade). Toate ne miscam bine, Garcia joaca un pic mai greu, dar loveste mingea mai tare. Va fi o grupa foarte dificila, fiecare meci va fi greu, dar avem cele mai bune opt jucatoare din lume si toata lumea joaca un tenis nebun aici. Vreau doar sa joc si sa incerc sa castig fiecare meci in parte"."Halep, evident, ia mingea foarte rapid, ea a jucat bine si in trecut aici. Si Svitolina este destul de periculoasa la prima minge. Garcia a jucat foarte bine in ultima vreme si trebuie sa fiu agresiva cu ea si sa o alerg bine"."Cred ca este o mare provocare pentru mine sa-mi imbunatatesc jocul, sa invat o multime de lucruri pentru a obtine o experienta care sa ma pregateasca pentru anul viitor. Halep, Svitolina, Wozniacki sunt cele mai bune si fiecare dintre ele are un stil aparte. O sa incerc sa fiu foarte agresiva, sa joc cu armele mele. Jocuri mai bune ca acestea nu gasesti"."Desigur, am mare incredere, adica, am castigat cinci turnee anul acesta, a fost un an uimitor pentru mine, o multime de amintiri bune, sper sa o tin tot asa si aici. Desigur, au existat si unele meciuri care m-au dezamagit. Niciodata drumul spre primul loc nu a fost drept, intotdeauna exista obstacole"."Nu stiu ce prefera celelalte fete, dar eu sunt multumita de grupa mea. Cred ca in grupa alba sunt jucatoare mai agresive, dar toate evoluam bine. Am jucat cu fiecare de cateva ori".Jelena Ostapenko: "Este minunat sa jucam in sala, nu bate nici soarele, nici vantul, dar exista si dezavantaje".Halep: "Nu stiu daca va fi suprafata perfecta pentru mine, dar am avut meciuri bune in din 2014 aici, asa ca astept cu nerabdare sa joc. Cu siguranta este un stadion frumos aici, asa ca ma voi bucura de acest moment".Venus Williams: "Da, sala este extrem de lenta, deci probabil veti vedea cateva puncte lungi si cateva meciuri lungi"."Cred ca pentru toata lumea este cel mai important lucru sa incerce sa termine anul pe primul loc, dar nu va fi usor. Aici toata lumea va juca cel mai bun tenis si fiecare meci va fi ca o finala, asa cum am spus de mai multe ori. Nu ma gandesc la pozitia in clasament, ma gandesc doar cum sa joc mai bine. Am capatat o multime de experienta in acest an, intru pe teren sa dau totul"."Nu ma simt foarte diferit fata de anul trecut. Este foarte bine sa am atatea victorii, dar stiu ca tenisul poate merge foarte repede intr-o directie sau alta. Continuu sa imbunatatesc jocul, continuu sa lucrez din greu".Simona Halep va debuta luni la Turneul Campioanelor, de la ora 14.30 (ora Romaniei), impotriva frantuzoaicei Caroline Garcia (9 WTA). A doua confruntare din Grupa Rosie le va opune pe ucraineanca Elina Svitolina (4 WTA) si daneza Caroline Wozniacki (6 WTA).Duminica vor avea loc la Singapore primele meciuri din Grupa Alba: Karolina Pliskova (Cehia, locul 3 WTA) vs Venus Williams (SUA, locul 5 WTA), de la ora 12.00 (ora Romaniei), si Garbine Muguruza (Spania, locul 2 WTA) vs Jelena Ostapenko (Letonia, locul 7 WTA), de la ora 14.30.Simona Halep vs Elina Svitolina 2-2Simona Halep vs Caroline Wozniacki 2-3Simona Halep vs Caroline Garcia 2-11) Numarul mai mare de victorii2) Daca doua jucatoare sunt la egalitate, se va tine cont de meciul direct3) Daca mai mult de doua jucatoare sunt la egalitate din punct de vedere al numarului de victorii, atunci criteriile sunt urmatoarele:- setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute)- diferenta dintre numarul de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute.- numarul cel mai mare de game-uri castigate.Diferenta de fus orar intre Bucuresti si Singapore este de 5 ore. In momentul in care in Capitala este ora 09:00, la Singapore este ora 14:00.Competitia din Singapore va fi in direct pe Digisport si LiveText pe HotNews.ro.Simpla prezenta la competitia de la Singapore inseamna un cec in valoare de 151.000 de dolari pentru fiecare din cele opt sportive. Apoi, o victorie in faza grupelor este recompesata cu 153.000 de dolari.Calificarea in semifinale aduce in plus pe langa ceea ce s-a castigat deja un cec in valoare de 40.000 de dolari. Finalista de la Singapore va mai primi un cec de 590.000 de dolari (pe langa ceea ce a adunat deja), in timp ce marea castigatoare isi va adauga un cec in valoare de 1,75 milioane de dolari.O victorie in faza grupelor aduce 250 de puncte, iar o infrangere 125. Finalista va primi in plus 330 de puncte, iar castigatoarea un bonus de 750 de puncte.