Simona Halep, inainte de Turneul Campioanelor: "Oricine poate termina pe primul loc in acest an. Nimeni nu mai domina asa cum a facut-o Serena Williams"

Este un sentiment minunat, desigur. Sunt foarte incantata sa fiu aici si sa fiu numarul 1 in lume. Pot sa spun ca s-a schimbat ceva in interiorul meu. Sunt foarte fericita pentru ce am facut. Dar in afara e totul normal. Nimic nu s-a schimbat. Trebuie doar sa muncesc mult sa pastrez asta. Dar sunt aici sa ma bucur de moment si vom vedea ce se va intampla,Ei bine, ziua in care am castigat cu Ostapenko a fost de departe ce mai buna zi a mea, a fost un sentiment minunat. Dar cand am mers acasa, m-am intalnit cu toti prietenii, cu familia si apropiatii si asta a fost. Am luat masa cu ei, am petrecut un pic. Dar nu am facut o petrecere mare. Astept sa termin aici, sa merg in vacanta si apoi voi face o mare petrecere.Visul a devenit realitate. Au fost cele mai frumoase momente pe care le-am avut in cariera mea din tenis. A fost frumos. Am trait momentul. Nu pot descrie in cuvinte ceea ce am simtit, dar este un sentiment minunat. Sunt fericita acum cand intru pe teren.Cred ca pentru toata lumea este important sa termine anul pe primul loc, dar nu va fi usor. Aici (n.r. la Turneul Campioanelor) toata lumea joaca cel mai bun tenis si fiecare meci este ca o finala, asa cum am spus de multe ori. Dar nu ma gandesc la asta. Joc mai bine cand nu ma gandesc la prima pozitie in clasamentul mondial, am acumulat multa experienta in acest an. Trebuie doar sa merg pe teren si sa dau tot ce e mai bun, sa incerc sa ma concentrez pe ce trebuie sa joc in fiecare meci. Si vom vedea la final cine va fi lider mondial.Am vrut sa merg acasa pentru ca am devenit lider mondial, asa ca am vrut sa fiu cu familia, cu tatal meu, cu fratele meu. Deci cred ca a fost cea mai buna decizie.Am spus la inceputul anului, cand am auzit ca Serena este insarcinata ca, incepand de acum, competitia este deschisa. Si am vazut ca fiecare Grand Slam a avut campioane diferite si am vazut multi lideri mondiali pe parcursul anului. Da, fiecare turneu acum este deschis. Oricine poate termina pe primul loc in acest an. Da, nimeni nu mai domina asa cum a facut-o Serena.N-am fost surprinsa pentru ca stiam ca este o jucatoare foarte buna. Am jucat impotriva ei la Toronto, daca-mi amintesc bine. A jucat foarte bine in China. De asemenea, si in finala. A jucat uimitor si a meritat sa castige trofeul. Si, bineinteles, pentru rezultatele pe care le-a reusit in acest an, merita sa fie aici. Nu pot sa spun decat ca sunt incantata ca o voi intalni din nou. Poate reusesc sa-mi iau revansa pentru ceea ce s-a intamplat in China (zambeste).Halep va debuta luni la Turneul Campioanelor, de la ora 14.30 (ora Romaniei), impotriva frantuzoaicei Caroline Garcia (9 WTA). A doua confruntare din Grupa Rosie le va opune pe ucraineanca Elina Svitolina (4 WTA) si daneza Caroline Wozniacki (6 WTA).Duminica vor avea loc la Singapore primele meciuri din Grupa Alba: Karolina Pliskova (Cehia, locul 3 WTA) vs Venus Williams (SUA, locul 5 WTA), si Garbine Muguruza (Spania, locul 2 WTA) vs Jelena Ostapenko (Letonia, locul 7 WTA).* Primele doua clasate din cele doua grupe se vor califica in semifinale.Simona Halep vs Elina Svitolina 2-2Simona Halep vs Caroline Wozniacki 2-3Simona Halep vs Caroline Garcia 2-11) Numarul mai mare de victorii2) Daca doua jucatoare sunt la egalitate, se va tine cont de meciul direct3) Daca mai mult de doua jucatoare sunt la egalitate din punct de vedere al numarului de victorii, atunci criteriile sunt urmatoarele:- setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute)- diferenta dintre numarul de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute.- numarul cel mai mare de game-uri castigate.