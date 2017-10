WTA: Garbine Muguruza, desemnata "jucatoarea anului 2017"

WTA a facut acest anunt cu ocazia unei gale desfasurate la Singapore, unde incepe duminica Turneul Campioanelor.Garbine Muguruza este a doua spaniola care devine lider mondial, dupa Arantxa Sanchez Vicario in 1995. Muguruza a triumfat in acest an la Wimbledon dupa o finala cu Venus Williams, la ceva mai mult de un an dupa ce a castigat la Roland Garros primul sau turneu de Grand Slam, contra celei mai mici dintre surorile Williams, Serena.Un succes important pentru Muguruza in acest an a fost victoria in turneul de la Cincinnati.In proba de dublu,a fost desemnata cea formata din. Hingis si Chan au castigat in acest an nu mai putin de noua turnee.Letonaa fost desemnata de WTA. Jucatoarea in varsta de 20 de ani a castigat in acest an turneul de Grand Slam de la Roland Garros, dupa o finala cu Simona Halep. Letona este acum locul 7 WTA, dupa ce era pe pozitia a 44-a la sfarsitul anului trecut.Americanca, invingatoare la US Open,. In 2016, ea pus capat sezonului in luna august din cauza unei accidentari la piciorul stang si a avut nevoie de operatie. Stephens ajunsese pe locul 957 in ierarhia mondiala, iar acum ocupa locul 15.este o alta jucatoare din SUA,Germanca Angelique Kerber, fost lider mondial, a obtinut premiul "Jerry Diamond ACES" pentru promovarea tenisului si participarea la activitati de caritate.