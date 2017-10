Simona Halep: "Fiecare meci de la Turneul Campioanelor va fi o finala, voi incerca sa joc cel mai bun tenis"

"Sunt bucuroasa ca am revenit aici si sper sa joc un tenis bun. Nu ma asteptam sa fie o jucatoare anume in grupa mea, stiu ca fiecare meci va fi greu. Voi fi concentrata la fiecare meci, fiecare meci va fi o finala si voi incerca sa joc cel mai bun tenis al meu", a spus Halep.Halep va juca luni, de la ora 14.30, primul meci in Grupa Rosie din cadrul Turneului Campioanelor, in compania sportivei franceze Caroline Garcia, numarul 9 mondial. Acest meci va fi urmat de a doua confruntare a grupei, dintre ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, si daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA.Duminica vor avea loc la Singapore primele meciuri din Grupa Alba: Karolina Pliskova (Cehia), locul 3 WTA - Venus Williams (SUA), locul 5 WTA, si Garbine Muguruza (Spania), locul 2 WTA - Jelena Ostapenko (Letonia), locul 7 WTA.